Američki predsednik Donald Tramp danas je predložio mogući kompromis kojim bi se okončala blokada savezne vlade, pozivajući republikance da preusmere vladina sredstva koja trenutno idu na zdravstveno osiguranje direktno američkim građanima.

„Predlažem republikancima u Senatu da se stotine milijardi dolara koje se trenutno šalju lihvarskim osiguravajućim kompanijama kako bi se spasila loša zdravstvena zaštita koju pruža Obamaker, pošalju direktno ljudima kako bi mogli da kupe mnogo bolju zdravstvenu zaštitu za sebe, a da pritom uštede novac“, napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

„Drugim rečima, uzmite od velikih, loših osiguravajućih kompanija, dajte ljudima i eliminišite, potrošenim dolarima, najgori zdravstveni sistem bilo gde u svetu – ObamaCare“, dodao je američki predsednik.

Blokada traje najduže u istoriji

Trampove objave na njegovoj društvenoj mreži Truth Social pojavile su se samo nekoliko sati pre sednice Senata u subotu, dan nakon što je telo odbacilo zakon kojim bi se okončalo najduže zatvaranje federalne vlade u američkoj istoriji i omogućilo stotinama hiljada radnika javnog sektora da primaju svoje plate.

Zakonodavci se i dalje ne slažu oko toga kako prevazići spor koji je izazvao blokadu.

Demokrate žele zakon koji uključuje zdravstvene subvencije koje ističu krajem godine za 24 miliona Amerikanaca, dok republikanci tvrde da Kongres mora da usvoji opšti budžetski zakon bez dodatnih uslova pre nego što se pozabavi ovim pitanjima.