Vlasti u Tanzaniji optužile su više stotina ljudi za izdaju i za učešće u demonstracijama izazvanim spornim opštim izborima u oktobru.

U demonstracijama je, prema različitim izvorima, poginulo više stotina, pa i hiljada ljudi, objavljeno je danas u optužnicama. Među traženim osumnjičenima je i Džozefat Gvadžima, uticajni verski lider čija je crkva ranije ove godine ostala bez dozvole za rad, nakon što je Gvadžima kritikovao vladu zbog kršenja ljudskih prava.

Policija je izdala naloge za hapšenje i nekoliko visokih opozicionih zvaničnika, dok su neki od njih privedeni pre parlamentarnih, predsedničkih i lokalnih izbora. Broj žrtava protesta tokom i nakon izbora, koje su policija i vojska nasilno ugušile, i dalje nije poznat, a glavna opoziciona stranka Čadema tvrdi da je tada ubijeno više od 1.000 ljudi.

Katolička crkva u Tanzaniji saopštila je da je u neredima verovatno ubijeno nekoliko stotina ljudi, dok neki tvrde da je taj broj znatno veći, poput Komisije za ljudska prava Kenije, koja je iznela procenu od 3.000 žrtava.

Predsednica Tanzanije Samija Suluhu Hasan je, prema zvaničnim podacima, na izborima osvojila više od 97 odsto glasova i time osigurala drugi mandat na čelu zemlje. Ona se na izborima takmičila protiv 16 kandidata iz manjih opozicionih partija, dok je nekim liderima većih stranaka bilo zabranjeno da se kandiduju.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava, poput Amnesti Internešenela (Amnesty International) tvrde da je u Tanzaniji uoči izbora vladala atmosfera represije, pri čemu navode nestanak više ljudi, hapšenja i vansudska ubistva, što Vlada te zemlje negira. Afrička unija (AU) je ove nedelje saopštila da su njeni posmatrači zaključili da izbori "nisu bili u skladu sa principima AU, normativnim okvirima i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore". Posmatrači AU su prijavili dodavanje glasačkih listića na nekoliko biračkih mesta i slučajeve gde je biračima izdato više glasačkih listića.

Jednopartijska vlast je praksa u Tanzaniji, čak i od pojave višepartijskog sistema 1992. godine. Vladajuća stranka Čama ča Mapinduzi, čiji član je i predsednica Hasan je na čelu zemlje otkako je stekla nezavisnost 1961. godine.