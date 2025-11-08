Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da se po nalogu predsednika Vladimira Putina radi na pripremi predloga o potencijalnom ruskom nuklearnom testu, javila je državna novinska agencija TASS.

"U vezi sa instrukcijom predsednika Vladimira Putina na sednici Saveta bezbednosti održanoj 5. novembra, mogu reći da je ona prihvaćena, spremna je za sprovođenje i da se na njoj radi. Javnost će biti obaveštena o rezultatima", rekao je Lavrov, a prenosi TASS.

Naredba dolazi kao odgovor na iznenadnu objavu američkog predsednika Donalda Trampa prošle nedelje da Sjedinjene Države nameravaju da nastave sa nuklearnim testiranjima.

TASS takođe piše da je Lavrov rekao da Rusija nije dobila nikakvo pojašnjenje od SAD u vezi sa Trampovim naređenjem.

Odnosi između Rusije i Sjedinjenih Država su se naglo pogoršali poslednjih nedelja, pošto je Tramp, frustriran nedostatkom napretka u naporima da se okonča rat u Ukrajini, otkazao planirani samit sa Putinom i uveo sankcije Rusiji prvi put od povratka u Belu kuću u januaru.