Više od 700 letova širom Sjedinjenih Američkih Država otkazano je danas dok federalna Uprava za avijaciju (FAA) nastavlja da ograničava kapacitete letenja na 40 najvećih aerodroma u zemlji usled finansijske blokade rada vlade, prenose američki mediji.

Do sada su otkazana 754 leta širom zemlje, a ukupan broj mogao bi do kraja dana da premaši cifru od petka, kada je bilo 1.024 otkazivanja, prenosi ABC News.

Pored brojnih otkazivanja, na aerodromima širom Amerike nastavljaju se i značajna kašnjenja letova zbog problema sa manjkom osoblja u centrima kontrole leta.

Ministar za saobraćaj Šon Dafi upozorio je da će, ako blokada rada vlade potraje, biti još smanjenja broja letova.

- Ja se nadam da će se finansijska blokada vlade uskoro završiti i da ćemo moći da ponovo pustimo Amerikance da putuju - rekao je on za ABC.

Dafi je dodao da je moguće da će ministarstvo saobraćaja da zatraži od avio-kompanija da otkažu preko 10 odsto letova, ako se nastavi manjak kontrolora leta.

Kako je naveo, FAA je zatražila od privatnih aviona da izbegavaju da koriste aerodrome pogođene smanjenjem broja letova, iako im to nije zabranjeno.

Dafi je rekao da su privatne kompanije kooperativne i da biraju alternativne aerodrome kako bi olakšale pritisak.

Prema rečima ministra, FAA je odlučila da ne smanjuje broj međunarodnih letova jer bi to bilo kršenje međunarodnih sporazuma sa drugim zemljama.