U fabrici parfema u okrugu Dilovasi u vilajetu Kodžaeli na severozapadu Turske izbio je požar u kojem je život izgubilo šestoro ljudi, a vlasnik fabrike je, prema navodima lokalnih medija, pokušao da pobegne posle tragedije.

Požar je iz nepoznatog razloga izbio u fabrici parfema u naselju "Mimar Sinan" u 9 časova i brzo se proširio na krov susedne zgrade.

Guverner vilajeta Ilhami Aktaš izjavio je da je efikasnom intervencijom vatrogasaca požar potpuno ugašen, dok je ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja potvrdio da je u požaru stradalo šestoro i da su povređene četiri osobe, od kojih jedna teško.

Tužilaštvo je odmah pokrenulo istragu o uzrocima požara, a turski mediji pišu da je vlasnik pokušao da pobegne posle tragedije.

Foto: screenshot X/kisadalgamedya

Prema navodima medija, priveden je vlasnik K. O., a u gepeku njegovog automobila pronađeni su koferi puni stvari. Veruje se da je pokušavao da pobegne iz države.

U toku je potraga za njegovim sinom I. O. koji od trenutka izbijanja požara nije dostupan vlastima. On je isključio mobilne telefone i niko ne zna gde se nalazi.

Na mestu tragedije zabeležene su potresne scene. Rođaci stradalih su u jednom trenutku napravili haos ispred fabrike i usledilo je guranje sa policijom. Šta je prethodilo okršaju u ovom trenutku nije poznato. Pojedini mediji javljaju da su među stradalima uglavnom bile žene, a navodno je u požaru poginula i devojčica stara svega 15 godina.

Očevici kažu da su scene bile potresne, te da su oko 9 sati odjeknule i jake eksplozije. Ističu da je i ranije bilo pritužbi na uslove u fabrici te da su čuli da unutra nije postojao čak ni aparat za gašenje požara.