Puštanjem u službu svog trećeg nosača aviona, Kina sada ima drugi najveći broj takvih brodova na svetu, iako i dalje znatno zaostaje za američkom mornaricom, koja raspolaže sa čak 11 nosača.

Nosač aviona Fudžijan zvanično je pušten u službu, na ceremoniji kojoj je prisustvovao kineski lider Si Đinping, objavila je zvanična novinska agencija Sinhua.

Foto: Li Gang/Xinhua

Njegovi elektromagnetni katapultni sistemi predstavljaju tehnološki napredak koji će pomoći mornarici da projektuje svoju moć duboko u Pacifik, dok nastoji da učvrsti svoju dominaciju u spornim vodama Istočnokineskog mora, Tajvanskog moreuza i Južnokineskog mora.

Fudžijan je prvi kineski nosač aviona koji je u potpunosti dizajniran u zemlji. Prvi nosač, Ljaoning, nastao je preuređivanjem nedovršenog sovjetskog broda koji je Ukrajina nasledila i kasnije prodala Kini, dok je drugi, Šandong, izgrađen u Kini na osnovu dizajna Ljaoninga.

Sva tri nosača nose imena po kineskim obalnim provincijama.

Tri kineska nosača sada su zemlju pozicionirala ispred Indije, Ujedinjenog Kraljevstva i Italije, koje svaka imaju po dva nosača.

Fudžijan proširuje domet kineske mornarice

Fudžijan je prvi kineski nosač aviona sa katapultnim sistemom za lansiranje, što znači da može da lansira teške i potpuno opremljene borbene avione, uključujući i avione za rano upozoravanje i kontrolu leta.

To omogućava nosaču da deluje protiv udaljenih ciljeva dok je daleko od obale, jer ne mora da se oslanja na izviđačke avione sa kopna za otkrivanje pretnji.

Njegovi avioni takođe mogu nositi više naoružanja i goriva, čime se povećavaju njihov domet i vatrena moć.

Foto: Li Gang/Xinhua

Nosači Šandong i Ljaoning imaju palubu sa kosinom (ski-jump), koja može da lansira samo borbene avione sa lakšim teretom i ne može da podrži velike pomoćne letelice.

Manje opterećenja, više fleksibilnosti

Fudžijan je takođe drugi nosač aviona na svetu sa elektromagnetnim katapultnim sistemom, odmah posle najnovijeg američkog nosača USS Gerald R. Ford.

Svih 11 američkih nosača aviona imaju katapultne lansere, ali 10 nosača aviona klase Nimic koristi parni umesto elektromagnetnog sistema.

Foto: Li Gang/Xinhua

Parni katapulti stavljaju veći pritisak i na avion i na brod, zahtevajući više održavanja i zauzimajući više prostora.

Elektromagnetna verzija radi efikasnije i može da se nosi sa širim spektrom aviona, jer se njena lansirna snaga može kalibrisati da bi se nosila i sa lakim dronovima i sa težim avionima.

To uključuje avion za rano upozoravanje i kontrolu KJ-600 i najnoviji kineski stelt lovac J-35 i teški lovac J-15T.

Kineski nosači aviona nisu na nuklearni pogon, što ograničava koliko dugo i koliko daleko mogu da plovi. Procene pokazuju da je operativni domet broda Fuđijan od 8.000 do 10.000 nautičkih milja. Američki nosači aviona su na nuklearni pogon, što im daje praktično neograničen domet bez potrebe za dopunjavanjem gorivom.

Foto: Li Gang/Xinhua

"Čini se da Kina radi na nuklearnom pogonu za svoje nosače aviona sledeće generacije, objavila je agencija AP prošle godine, ali vremenski okvir je nejasan. Razvoj nosača aviona u zemlji ide u tom pravcu", rekao je u septembru za državnu televiziju CCTV Žang Đunše, istraživač u vojnom institutu za pomorska istraživanja.