Savet „naučite da programirate“, koji se godinama nudio kao siguran put do stabilnog posla, postao je gorka ironija za hiljade diplomiranih studenata računarstva 2025. godine.

Deceniju rasta broja upisanih studenata računarskih nauka stvorila je generaciju stručnjaka koji sada ulaze na tržište rada u najgorem mogućem trenutku.

Prema novom izveštaju analitičke firme Challenger, Gray & Christmas, američki tehnološki sektor je prednjačio po broju otpuštanja u oktobru, ostavljajući čak 33.281 radnika bez posla, piše Futurism .

Rekordni talas otpuštanja

To je zabrinjavajuće visok broj za samo jedan mesec, posebno u poređenju sa septembrom, kada je 5.639 tehnoloških radnika izgubilo posao. Od početka ove godine, tehnološke kompanije su objavile otpuštanje 141.159 radnih mesta, što je značajan porast u odnosu na 120.470 u istom periodu 2024. godine. Prognoze za blisku budućnost nisu optimistične.

„Moguće je da će, sa smanjenjem kamatnih stopa i snažnim novembarskim očitavanjem, kompanije ući u kasnu sezonu zapošljavanja“, navodi se u izveštaju, „ali u ovom trenutku ne očekujemo snažno sezonsko okruženje za zapošljavanje u 2025. godini.“

Analiza pokazuje da su otpuštanja u američkim tehnološkim kompanijama na najvišem nivou od 2020. godine i kratkotrajne recesije izazvane pandemijom. Međutim, podaci za oktobar su još poražavajući - toliko otpuštanja nije zabeleženo u tom mesecu od 2003. godine, što znači da čak ni globalna finansijska kriza nije izazvala takav udarac radnim mestima.

Veštačka inteligencija nije jedini krivac

Iako se uspon veštačke inteligencije često navodi kao glavni krivac za masovna otpuštanja, izveštaj prikazuje kompleksniju sliku. Analitičari ukazuju na druge važne faktore koji doprinose sumornim vestima sa tržišta rada.

„Tempo otpuštanja u oktobru bio je mnogo veći od proseka za taj mesec“, saopštila je kompanija.

„Neke industrije se oporavljaju nakon buma zapošljavanja tokom pandemije, ali to se dešava u vreme kada usvajanje veštačke inteligencije, smanjena potrošnja potrošača i kompanija i rastući troškovi dovode do stezanja kaiša i zamrzavanja zapošljavanja“.

U svim industrijama, „oni koji sada bivaju otpušteni teže pronalaze nove poslove, što bi moglo dodatno da opusti tržište rada“, navodi se u komentaru izveštaja.

Paradoks tehnoloških giganata

Ove depresivne ekonomske vesti dolaze u trenutku kada tehnološki giganti trče da brže usvoje sopstvene sisteme veštačke inteligencije, nadajući se da će upravo ta tehnologija uvesti novu eru civilizacije.

Prošle nedelje, Amazon je smanjio broj radnih mesta za oko 14.000, a Majkrosoft je ovog leta otpustio 9.000 zaposlenih, nakon čega je izvršni direktor rekao otpuštenima da se obrate veštačkim četbotovima za pomoć kako bi „smanjili emocionalni i kognitivni teret koji dolazi sa gubitkom posla“.

U međuvremenu, postoji mnogo razloga za sumnju da je veštačka inteligencija zaista sposobna da zameni hiljade zaposlenih – narativ koji rukovodioci tehnoloških kompanija imaju lični interes da ovekoveče.

Iako su neke kompanije poput Amazona imale previše zaposlenih nakon zapošljavanja tokom pandemije, veštačka inteligencija se uglavnom pokazala neuspešnom u poboljšanju prihoda, što je glavni razlog zašto kompanije sprovode otpuštanja.

Pitanje koje ostaje je koliko će duboki biti ovi rezovi - a samo najmoćniji rukovodioci kompanija znaju odgovor na to.