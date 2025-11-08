Slušaj vest

Amerika u potpunosti podržava plan Evropske unije da koristi zamrznutu rusku imovinu kao ključni alat za pomoć Ukrajini i okončanje rata, potvrdio je američki izvor upoznat sa situacijom, piše Rojters.

Plan vredan milijarde

Dok Zapad traži nove načine da poveća pritisak na Moskvu, Evropska komisija je predložila mehanizam koji bi omogućio vladama EU da koriste do 185 milijardi evra od 210 milijardi evra vrednosti ruske državne imovine koja je trenutno zamrznuta u Evropi, bez njene formalne konfiskacije.

Vašington „apsolutno podržava (EU) i korake koje preduzimaju upravo sada kako bi bili u poziciji da koriste tu prednost kao alat“, rekao je izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti teme.

Belgijske kočnice i ruske pretnje

Pošto je ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu 2022. godine, SAD i njihovi saveznici zabranili su transakcije sa ruskom centralnom bankom i ministarstvom finansija, zamrznuvši oko 300 milijardi dolara ruske državne imovine širom sveta.

Međutim, evropski predlog je trenutno zaustavljen zbog zabrinutosti Belgije, zemlje u kojoj se nalazi većina te imovine.

Foto: Shutterstock

Tenzije rastu, a Nemačka je juče sugerisala da su nedavna viđenja dronova iznad aerodroma i vojnih baza u Belgiji možda bila poruka Moskve da ne dira zamrznutu imovinu. Moskva je negirala bilo kakvu vezu sa incidentima, ali je obećala „bolan odgovor“ ako joj imovina bude zaplenjena.

Pritisak na naftne gigante

U nastojanju da okonča rat, američki predsednik Donald Tramp je krajem prošlog meseca uveo sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila, dve najveće ruske naftne kompanije.

Ovaj potez usledio je nakon neviđenog paketa ekonomskih sankcija usmerenih na pritisak na Moskvu i njene partnere.

Namera Vašingtona je da iscedi ruske finansije i primora Kremlj da potpiše mirovni sporazum u ratu koji traje već tri i po godine.

Američka strana prati posledice sankcija protiv Rosnjefta i Lukoila i kaže da „još uvek postoje stvari koje bismo mogli da uradimo kako bismo pokušali da povećamo pritisak“, zaključio je izvor.