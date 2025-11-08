Slušaj vest

Više desetina hiljada ljudi protestovalo je danas u Lisabonu protiv paketa reformi Zakona o radu koji je predložila Vlada premijera Luisa Montenegra.

Demonstranti su nosili plakate sa natpisima "Ne paketu zakona o radu" i zahtevali minimalnu mesečnu platu od 1.050 evra u 2026. godini, dok je trenutna minimalna plata 870 evra.

Protest je organizovao glavni sindikat u zemlji u znak protivljenja reformi za koju Vlada kaže da ima za cilj poboljšanje produktivnosti i fleksibilnosti na tržištu rada.

Protivnici reformi žele da se paket povuče i tvrde da on ugrožava prava radnika, a među kontroverznim merama su ograničenje na fleksibilno radno vreme za dojilje i smanjenje odsustva sa posla zbog pobačaja, kao i lakše otpuštanje radnika.

Ukoliko bude usvojen, zakon će biti prosleđen parlamentu, gde se očekuje da će ga izglasati partija Čega, krajnje desničarska i najveća opoziciona stranka u zemlji.

Organizatori današnjeg protesta najavili su generalni štrajk za 11. decembar.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaPROTESTI ŠIROM AMERIKE PROTIV POLITIKE PREDSEDNIKA: "Tramp gura zemlju ka autokratiji", očekuje se masovan izlazak građana (FOTO)
Amerika, ulice
PlanetaVELIKI SKUP PROTIV PUTINA, OVO NIJE VIĐENO GODINAMA! Ljudi pevali zabranjenu pesmu: "Gde ste bili osam godina, prokleta čudovišta?" (FOTO/VIDEO)
putin.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO BIJE ŠVAJCARSKA POLICIJA! Demonstranti postali nasilni - usledio je brutalan odgovor (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaGENERALNI ŠTRAJK PARALISAO GRČKU: Radnici se pobunili protiv izmena Zakona o radu i smena od 13 sati
grcka-strajk-rojters.jpg