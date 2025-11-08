Slušaj vest

Vlasti tragaju za muškarcem koji je pucao na agente američke Granične patrolne službe (U.S. Border Patrol) u subotu tokom imigracionih operacija u Čikagu.

Agenti granične patrole bili su u akciji sprovođenja imigracionih zakona u četvrti Little Village u Čikagu, kada je muškarac koji je vozio crni džip ispalio hice na agente i pobegao sa lica mesta, saopštio je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS).

Posle pucnjave, grupa ljudi je bacala limenke sa bojom i cigle na vozila granične patrole, dodaje DHS.

Lokalna stanica FOX 32 Chicago izvestila je da je korišćena fleš-bomba, dok su gomile okruživale federalne agente na više blokova.

Najmanje jedna osoba je privedena, prema izveštaju stanice.

Gradski odbornik Majkl Rodrigez iz 22. okruga postavio je video na Fejsbuk, optužujući agente za "prouzrokovanje haosa".

"Oni rade stvari koje su neustavne, koje su protivzakonite", rekao je Rodrigez. "Prave strah i haos u našim zajednicama i to je neprihvatljivo".

Foto: Printskrin X

Odbornik Bajron Sigčo-Lopez iz 25. okruga takođe je prenosio haos uživo na društvenim mrežama.

Sigčo-Lopez je izgledao kao da se sukobio s imigracionim agentima, postavljajući im pitanje zašto su u četvrti koja je poznata kao uglavnom meksičko-američka zajednica.

Čikago policija (CPD) pozvana je za pomoć i očistila je mesto događaja. Napadač i vozilo i dalje su u bekstvu, saopštile su vlasti.

"Ovaj incident nije izolovan i odražava rastući i opasan trend nasilja i ometanja rada. Tokom poslednja dva meseca zabeležen je porast napada i ometanja federalnih organa zakona tokom operacija. Ovi sukobi ukazuju na opasnosti s kojima se naši agenti svakodnevno suočavaju i na eskalirajuću agresiju prema zakonodavnim organima. Nasilje mora prestati", DHS u saopštenju na Iksu.