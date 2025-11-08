Slušaj vest

U tornadu koji je prošao kroz delove opštine Rio Bonito do Iguasu, u južnoj brazilskoj državi Parana, poginulo je najmanje šest ljudi, a povređeno je više od 750 osoba, saopštile su danas lokalne vlasti.

Tornado, koji je dostizao brzinu od više od 250 kilometara na sat, uništio je desetine domova i naveo vladu da proglasi vanredno stanje u pogođenom regionu, prenosi AP.

Državni zvaničnici saopštili su da se najmanje jedna osoba vodi kao nestala, dok među šetoro poginulih pet odraslih i jedna 14-godišnja devojčica.

Vlada je saopštila da je 737 osoba, uključujući decu i trudnice, dobilo medicinsku pomoć u bolnicama i na licu mesta.

Od tog broja, najmanje 10 je podvrgnuto operaciji, a devetoro je u teškom stanju.

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva izrazio je solidarnost sa žrtvama na društvenim mrežama. Prema podacima Sistema za tehnologiju i praćenje životne sredine države Parana, vetrovi u Rio Bonito do Iguasu, gradu sa 14.000 stanovnika, dostizali su brzinu između 180 i 250 kilometara na sat.

Kako je saopšteno, nakon tornada bilo je "oborenih stabala, pa čak i oštećenja zidova na kućama".

Guverner Parane, Ratinjo Žunior rekao je u objavi na platformi X da su "snage bezbednosti u pripravnosti", u da prate situaciju u gradovima koji su pogođeni jakim vetrovima.