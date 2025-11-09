BRUTALAN NOĆNI UDAR UKRAJINACA, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Napadnuta dva ruska grada! Glavni snabdevač električnom energijom u plamenu, nestala struja! (FOTO/VIDEO)
Termoelektrana u Voronježu, gradu na jugozapadu Rusije, navodno je napadnuta tokom noći 9. novembra, prema izveštajima više izvora.
Prijavljene eksplozije i nestanci struje
Stanovnici Voronježa prijavili su da su čuli eksplozije i da su doživeli privremene nestanke struje. Ranije tokom noći, regionalni guverner upozorio je na moguću raketnu pretnju i prisustvo dronova u vazduhu.
Lokalne vlasti još nisu potvrdile ove navode, a list Kijev independent nije mogao da verifikuje incident.
Navodi ruskih kanala o napadu na glavnog snabdevača energijom
Ruski Telegram kanali tvrde da je napadnuta kombinovana toplana i elektrana (CHP) u Voronježu koja je glavni gradski dobavljač energije za stambene objekte i velike industrijske pogone. Snimak koji je objavio kanal Exilenova+ navodno prikazuje eksploziju u postrojenju.
Strateški značaj Voronježa
Voronješka oblast graniči se sa ukrajinskom Harkovskom oblasti i često se koristi kao lansirna tačka za ruske napade na liniji fronta, kao i na sam grad Harkov.
Prošlog meseca, ukrajinske specijalne snage potvrdile su da su izvele napad na radarske sisteme u tom regionu.
Bez potvrđenih žrtava
Zvaničnici nisu izvestili o žrtvama ili šteti, a ukrajinske vlasti nisu komentarisale navodni napad.
Eksplozije i u Kazanju
Prema snimcima sa društvenih mreža koje je objavio kanal Exilenova+, mogle su se videti i eksplozije u gradu Kazanju. U gradu vlada velika napetost, a navodi ukazuju da postrojenje "Kazanorgsintez" verovatno gori.
Razlozi navodnog požara nisu poznati, a nije isključeno da je u pitanju ukrajinski napad dronovima.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)