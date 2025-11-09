Slušaj vest

Termoelektrana u Voronježu, gradu na jugozapadu Rusije, navodno je napadnuta tokom noći 9. novembra, prema izveštajima više izvora.

Napad dronovima na Rusiju, a mete su bili gradovi Voronjež i Kazanj Foto: screenshot X

Prijavljene eksplozije i nestanci struje

Stanovnici Voronježa prijavili su da su čuli eksplozije i da su doživeli privremene nestanke struje. Ranije tokom noći, regionalni guverner upozorio je na moguću raketnu pretnju i prisustvo dronova u vazduhu.

Lokalne vlasti još nisu potvrdile ove navode, a list Kijev independent nije mogao da verifikuje incident.

Navodi ruskih kanala o napadu na glavnog snabdevača energijom

Ruski Telegram kanali tvrde da je napadnuta kombinovana toplana i elektrana (CHP) u Voronježu koja je glavni gradski dobavljač energije za stambene objekte i velike industrijske pogone. Snimak koji je objavio kanal Exilenova+ navodno prikazuje eksploziju u postrojenju.

Strateški značaj Voronježa

Voronješka oblast graniči se sa ukrajinskom Harkovskom oblasti i često se koristi kao lansirna tačka za ruske napade na liniji fronta, kao i na sam grad Harkov.

Prošlog meseca, ukrajinske specijalne snage potvrdile su da su izvele napad na radarske sisteme u tom regionu.

Bez potvrđenih žrtava

Zvaničnici nisu izvestili o žrtvama ili šteti, a ukrajinske vlasti nisu komentarisale navodni napad.

Eksplozije i u Kazanju

Prema snimcima sa društvenih mreža koje je objavio kanal Exilenova+, mogle su se videti i eksplozije u gradu Kazanju. U gradu vlada velika napetost, a navodi ukazuju da postrojenje "Kazanorgsintez" verovatno gori.

Razlozi navodnog požara nisu poznati, a nije isključeno da je u pitanju ukrajinski napad dronovima.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

