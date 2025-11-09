Slušaj vest

Ruske snage su tokom noći između 7. i 8. novembra napale energetske trafostanice koje napajaju nuklearne elektraneHmeljnicki i Rivne, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Ruski udari na Rivne i Hmeljnicki u Ukrajini. Gađane trafostanice koje strujom snabdevaju nuklearne elektrane u ovim gradovima.

Napadi su se dogodili u okviru široko rasprostrenjenog ruskog udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine.

"Namerni i planirani udari"

- Ovo nisu bili slučajni, već dobro planirani napadi. Rusija svesno ugrožava nuklearnu bezbednost u Evropi - poručio je Sibiha 8. novembra na društvenim mrežama. Ministar nije precizirao da li su trafostanice oštećene ili direktno pogođene u napadima.

Zvaničnici nisu prijavili nikakve poremećaje u radu nuklearnih elektrana.

Jedan od najvećih napada na energetska postrojenja od početka rata

Rusijaje tokom noći ispalila 45 krstarećih i balističkih raketa, kao i više od 450 dronova i projektila na ukrajinske ciljeve. Ministarka energetike Svetlana Grinčuk opisala je napad kao "jedan od najvećih direktnih balističkih napada na energetska postrojenja" od početka rata u februaru 2022. godine.

Zbog napada su uvedena vanredna isključenja struje u više ukrajinskih oblasti, saopštio je državni operator mreže Ukrenergo, dok je Kijev ostao bez električne energije duže od 12 sati.

Poziv na hitan sastanak Međunarodne agencije za atomsku energiju

Posle napada na trafostanice, Sibiha je zatražio hitan sastanak Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

- Neophodan je globalni pritisak da se Moskva primora da prekine svoj nuklearni ucenjivački pristup - rekao je Sibiha, pozvavši Kinu i Indiju - najveće uvoznike ruske energije - da "zahtevaju od Rusije da obustavi neodgovorne napade na nuklearna postrojenja koji mogu da izazovu katastrofalan incident".

Nuklearne elektrane i dalje pod ukrajinskom kontrolom

Obe nuklearne elektrane - Hmeljnicki i Rivne - nalaze se u zapadnoj Ukrajini, daleko od linije fronta, ali su i dalje ranjive na udare po obližnjoj infrastrukturi.

U septembru su zaposleni IAEAu ovim elektranama prijavili da su tokom ruskog masovnog napada na zapad Ukrajine čuli zvuke dronova i pucnjave.

IAEA je više puta izražavala zabrinutost zbog bezbednosti okupirane nuklearne elektrane Zaporožje, gde su stacionirane ruske trupe, a postrojenje se suočava s hitnim gašenjima i nestancima struje.