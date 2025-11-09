Slušaj vest

Četiri osobe su poginule, a 13 je povređeno u Tampi, na Floridi, nakon što se policijska poterа u ranim jutarnjim satima u subotu završila tako što se osumnjičeni automobilom zakucao u popularni LGBTQ bar, saopštila je policija, piše Si-Bi-Es njuz.

1/9 Vidi galeriju Bežeći od policije, automobilom se zakucao u gej bar na Floridi. Poginule su četiri osobe, 13 ih je povređeno. Foto: screenshot X/RobertoAvventu2

Potera velikom brzinom završila se tragedijom

Video snimak koji je u subotu popodne objavila policija Tampe prikazuje kako vozilo Floridske saobraćajne patrole (FHP) juri automobil osumnjičenog velikom brzinom na autoputu Interstate 275 oko 00:40 časova.

Prema navodima vlasti, patrola je počela da prati vozača, 22-godišnjeg Silasa Sampsona, nakon što je vazdušna jedinica policije primetila da vozi nebezbedno u tom području.

Neuspešan pokušaj zaustavljanja i kobni sudar

Policija je pokušala da primeni takozvani PIT manevar, tehniku kojom se vozilo u bekstvu primorava da se naglo okrene za 180 stepeni i zaustavi. Međutim, pokušaj nije uspeo, što se vidi na snimku iz helikoptera.

Sampson je nastavio da vozi velikom brzinom i ubrzo se zakucao u bar Bradley’s, popularno mesto za okupljanje LGBTQ zajednice. Sigurnosne kamere sa obližnjih objekata zabeležile su trenutak udara.

Iako uspešan PIT obično zaustavi poteru brzo i bez posledica, metoda je kontroverzna jer često dovodi do teških povreda ili smrti.

U izveštaju američke vlade iz 2023. godine preporučeno je da policija ograniči ovakve potere i razmotri bezbednije alternative.

Nakon neuspelog pokušaja, patrola je odustala od potere, ali je Sampson izgubio kontrolu nad vozilom i udario u više od deset osoba koje su stajale napolju.

Nema dokaza o namernom napadu

- Za sada nema dokaza da su Sampsonove radnje bile usmerene protiv određenih osoba ili lokala - navela je policija Tampe u saopštenju.

Tri osobe su poginule na mestu nesreće, a četvrta je preminula u bolnici. Dve povređene osobe nalaze se u kritičnom stanju.

Istraga je u toku

Organizacija Tampa Pride izrazila je saučešće porodicama i prijateljima poginulih na društvenim mrežama.

- Bradley’s zauzima posebno mesto u našoj LGBTQIA zajednici i srcu Jbor (Ybor) četvrti.