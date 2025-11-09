Japanske vlasti su izdale upozorenje na cunami za prefekturu Ivate na pacifičkoj obali Japana nakon zemljotresa magnitude 6,7 koji je pogodio oblast.
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN! Izdato HITNO upozorenje na cunami! Epicentar na Pacifiku, na udaru oblast Ivate! (FOTO/VIDEO)
Za prefekturu Ivate u Japanuizdato je upozorenje na cunaminakon što je u nedelju uveče zabeležen zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihteru, sa intenzitetom 4 po japanskoj skali potresa (šindo).
Prema Japanskoj meteorološkoj agenciji, talasi visoki do 1 metar mogući su duž obale Ivatea.
Zemljotres je zabeležen u 17:03 časova, a epicentar je bio kod obale. U gradu Morioka i mestu Jahaba potres je registrovan kao šindo 4.
Vlasti su apelovale na stanovnike da se pridržavaju mera bezbednosti i prate dalje instrukcije u slučaju pojave cunamija.
(Kurir.rs/The Japan Times/Preneo: V.M.)
