Za prefekturu Ivate u Japanuizdato je upozorenje na cunaminakon što je u nedelju uveče zabeležen zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihteru, sa intenzitetom 4 po japanskoj skali potresa (šindo).

Prema Japanskoj meteorološkoj agenciji, talasi visoki do 1 metar mogući su duž obale Ivatea.

Zemljotres je zabeležen u 17:03 časova, a epicentar je bio kod obale. U gradu Morioka i mestu Jahaba potres je registrovan kao šindo 4.

Vlasti su apelovale na stanovnike da se pridržavaju mera bezbednosti i prate dalje instrukcije u slučaju pojave cunamija.

(Kurir.rs/The Japan Times/Preneo: V.M.)

