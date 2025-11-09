"ONI SU KANCEROGENO OBOLJENJE, AKO ZAPUCAJU NA NAS, NIKO OD NJIH NEĆE OSTATI ŽIV" Sektaški rat opasno podelio Siriju! Ako opet opali puška, biće KRVI do KOLENA
Kako piše Rojters, poslednja krvoprolića na jugu Sirije su gotovo izbrisala prisustvo beduinau većem delu provincije Suvejda, koju pretežno naseljavaju Druzi. Mesecima kasnije, njihov povratak i dalje deluje neizvesno.
Krvavi jul - otmice, ubistva i beg
Kada je sektaško nasilje zahvatilo Suvejdu u julu, porodica Sbeih kaže da su ih naoružane grupe Druza odvele i zatvorile u jednoj školi zajedno s drugim pripadnicima beduinskih plemena.
Posle tri noći, njihovi čuvari su nestali, pa su pokušali da pobegnu. Tada su otvorena vatra i beduini su se razbežali.
Fajsal Sbeih i njegova supruga Fasl bili su razdvojeni. U sukobu su, prema njihovim rečima, ubijena tri člana porodice, među njima i njihova dvadesetogodišnja ćerka Malak, koja je sutradan trebalo da se uda.
Fajsal optužuje milicije lojalne istaknutom svešteniku Druza šejhu Hikmetu al-Hažariju da su proterale njegovu sunitsku zajednicu iz Suvejde - što potvrđuje više desetina raseljenih beduina koji su govorili za Rojters.
- Živeli smo zajedno, kupovali hleb u istoj pekari, vodu u istoj prodavnici. Sada nas više ne žele, nikog - rekao je Fajsal.
Video snimci na društvenim mrežama potvrđuju deo njegove priče, prikazuju beduine zatočene na imanju Druza u selu Um Zejtun, gde tvrdi da su ih držali.
Život u izbeglištvu
Porodica od deset članova sada živi u šatoru u selu Nava u susednoj provinciji Dara, radeći na polju lokalnog zemljoradnika u zamenu za sklonište.
Oni su među desetinama hiljada raseljenih s obe strane, nakon što je sukob razorio krhko tkivo suživota i gotovo potpuno uništio prisustvo Beduina u Suvejdi. Prema podacima organizacija koje prate sukob, više od 1.000 ljudi je ubijeno, uglavnom Druza.
Milicije Druza negiraju progon
Vođe Druza tvrde da su pokušavale da zaštite beduinske porodice i negiraju da je postojao organizovani plan njihovog proterivanja. Ipak, visoki komandant milicije, Tarek al-Maguš, rekao je za Rojters da povratak Beduina trenutno nije prihvatljiv, optužujući njihove borce da su učestvovali u "etničkom čišćenju" Druza.
- Oni su kancerogeno oboljenje na telu Suvejde i odgovorni su za svu prolivenu krv - izjavio je Maguš, član novoformirane Nacionalne garde, koja je lojalna Hažariju.
Rekao je da su snage Druza sakupljale beduinske porodice u skloništa radi njihove bezbednosti i da su pomogle evakuaciju oko 2.000 ljudi posle postizanja primirja.
Hažarijev kabinet, u izjavi za Rojters, naveo je da je sveštenik zabranio napade na Beduine, nazivajući ih "sastavnim delom našeg društvenog tkiva".
Političke podele i neuspeh plana za povratak
Predsednik Sirije Ahmed al-Šara, bivši komandant Al Kaide koji je prošlog decembra svrgnuo Bašara al-Asada, obećao je da će zaštititi Druze i pokrenuo istragu o nasilju u Suvejdi.
U septembru je njegova vlada, uz posredovanje SAD i Jordana, objavila plan od 13 tačaka za povratak raseljenih. Međutim, lokalne vlasti pod Hažarijevom kontrolom plan su odbile i ponovile zahtev za samoopredeljenje Druza, što vlada odbacuje.
Drevne napetosti i novi sukobi
Druzi, koji slede religiju nastalu kao ogranak islama u 11. veku, čine oko 3% sirijskog stanovništva. Neki ekstremni muslimanski pokreti smatraju ih jereticima.
Nasilje je izbilo 12. jula kada je otet jedan trgovac Druz, a za otmicu su okrivljeni Beduini. Usledila su međusobna kidnapovanja, a zatim i oružani sukobi.
Situacija je eskalirala kada su vladine trupe poslate da uspostave red i sukobile se sa milicijama Druza. Prijavljene su pljačke, pogubljenja i uništavanje imovine.
Izraelje, pod pritiskom svoje manjine Druza, napao sirijske snage, navodeći kao cilj zaštitu sirijskih Druza. Istovremeno su sunitski plemenski borci došli u pomoć svojim rođacima.
Rojters je potvrdio autentičnost dva video snimka koji prikazuju Beduine u zatočeništvu u Um Zejtunu.
- Bezbedni ste, ali ako vaša braća dođu ovamo, bićete u istom čamcu kao oni - doabcuje jedan glas.
- Ako dođe do sukoba i zapucate na nas, nijedan od vas neće ostati živ - poručio je sveštenik Druza.
Kasnije tog dana, Beduini su prebačeni u školu gde su čuvani do 19. jula.
Raseljeni u desetinama hiljada
Sirijska vlada procenjuje da je raseljeno oko 150.000 Druza i 70.000 Beduina. Većina Druza ostala je u Suvejdi, dok su Beduini prebegli u druge delove zemlje, pronalazeći utočište u školama, hotelima ili kod rođaka.
Beduinski predstavnik Mustafa al-Umejri tvrdi da je broj mnogo veći - prema njegovim rečima, skoro cela beduinska populacija Suvejde od najmanje 120.000 ljudi napustila je oblast.
S druge strane, istraživač Druza Mazen Ezi procenjuje da ih je bilo 35.000, od kojih je 25.000 otišlo. Milicije Druza sada kontrolišu najveći deo Suvejde, patroliraju putevima i upravljaju lokalnim savetima.
Obostrane optužbe i duboko nepoverenje
Obe zajednice prijavljuju da su im kuće spaljene, opljačkane ili zauzete, a međusobno se optužuju za zadržavanje zarobljenika. SAD posreduju u razgovorima o povratku i razmeni zatvorenika, ali Hažarijevo odbijanje dijaloga sa vladom ostaje najveća prepreka.
Analitičar Haid Haid kaže da će biti teško obnoviti suživot.
- Ljudi su videli drugo lice svojih komšija. Sada ih posmatraju kao neljude - kaže on.
Porodica Sbeih - izgubljena ćerka i dom
Fasl Sbeih se seća trenutka kada je pronašla svoju ćerku Malak ranjenu metkom u leđa. Dok su pokušavale da se sakriju iza drveta, borci Druza su ih opkolili i odveli u različite kamione.
Fasl je kasnije prebačena u selo, držana nekoliko dana i zatim poslata autobusom u Daru, gde se ponovo srela s Fajsalom.
Rečeno joj je da je Malak preminula u bolnici. Njihov otac (70) i trogodišnja Nasrijeva ćerka takođe su ubijeni.
- Radio sam 17 godina u Libanu da bih izgradio naš dom u Um Zejtunu. Gajio sam stoku, pšenicu, masline, smokve i grožđe. Sve je nestalo u nekoliko trenutaka. Kako se iko može vratiti? Oni su nas uništili - kaže Fajsal.