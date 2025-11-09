Slušaj vest

Kako piše Rojters, poslednja krvoprolića na jugu Sirije su gotovo izbrisala prisustvo beduinau većem delu provincije Suvejda, koju pretežno naseljavaju Druzi. Mesecima kasnije, njihov povratak i dalje deluje neizvesno.

Krvavi jul - otmice, ubistva i beg

Kada je sektaško nasilje zahvatilo Suvejdu u julu, porodica Sbeih kaže da su ih naoružane grupe Druza odvele i zatvorile u jednoj školi zajedno s drugim pripadnicima beduinskih plemena.

Posle tri noći, njihovi čuvari su nestali, pa su pokušali da pobegnu. Tada su otvorena vatra i beduini su se razbežali.

Fajsal Sbeih i njegova supruga Fasl bili su razdvojeni. U sukobu su, prema njihovim rečima, ubijena tri člana porodice, među njima i njihova dvadesetogodišnja ćerka Malak, koja je sutradan trebalo da se uda.

Fajsal optužuje milicije lojalne istaknutom svešteniku Druza šejhu Hikmetu al-Hažariju da su proterale njegovu sunitsku zajednicu iz Suvejde - što potvrđuje više desetina raseljenih beduina koji su govorili za Rojters.

- Živeli smo zajedno, kupovali hleb u istoj pekari, vodu u istoj prodavnici. Sada nas više ne žele, nikog - rekao je Fajsal.

Video snimci na društvenim mrežama potvrđuju deo njegove priče, prikazuju beduine zatočene na imanju Druza u selu Um Zejtun, gde tvrdi da su ih držali.

Život u izbeglištvu

Porodica od deset članova sada živi u šatoru u selu Nava u susednoj provinciji Dara, radeći na polju lokalnog zemljoradnika u zamenu za sklonište.

Oni su među desetinama hiljada raseljenih s obe strane, nakon što je sukob razorio krhko tkivo suživota i gotovo potpuno uništio prisustvo Beduina u Suvejdi. Prema podacima organizacija koje prate sukob, više od 1.000 ljudi je ubijeno, uglavnom Druza.

Milicije Druza negiraju progon

Vođe Druza tvrde da su pokušavale da zaštite beduinske porodice i negiraju da je postojao organizovani plan njihovog proterivanja. Ipak, visoki komandant milicije, Tarek al-Maguš, rekao je za Rojters da povratak Beduina trenutno nije prihvatljiv, optužujući njihove borce da su učestvovali u "etničkom čišćenju" Druza.

- Oni su kancerogeno oboljenje na telu Suvejde i odgovorni su za svu prolivenu krv - izjavio je Maguš, član novoformirane Nacionalne garde, koja je lojalna Hažariju.

Rekao je da su snage Druza sakupljale beduinske porodice u skloništa radi njihove bezbednosti i da su pomogle evakuaciju oko 2.000 ljudi posle postizanja primirja.

Hažarijev kabinet, u izjavi za Rojters, naveo je da je sveštenik zabranio napade na Beduine, nazivajući ih "sastavnim delom našeg društvenog tkiva".

Političke podele i neuspeh plana za povratak

Predsednik Sirije Ahmed al-Šara, bivši komandant Al Kaide koji je prošlog decembra svrgnuo Bašara al-Asada, obećao je da će zaštititi Druze i pokrenuo istragu o nasilju u Suvejdi.

U septembru je njegova vlada, uz posredovanje SAD i Jordana, objavila plan od 13 tačaka za povratak raseljenih. Međutim, lokalne vlasti pod Hažarijevom kontrolom plan su odbile i ponovile zahtev za samoopredeljenje Druza, što vlada odbacuje.

Drevne napetosti i novi sukobi

Druzi, koji slede religiju nastalu kao ogranak islama u 11. veku, čine oko 3% sirijskog stanovništva. Neki ekstremni muslimanski pokreti smatraju ih jereticima.

Nasilje je izbilo 12. jula kada je otet jedan trgovac Druz, a za otmicu su okrivljeni Beduini. Usledila su međusobna kidnapovanja, a zatim i oružani sukobi.

Situacija je eskalirala kada su vladine trupe poslate da uspostave red i sukobile se sa milicijama Druza. Prijavljene su pljačke, pogubljenja i uništavanje imovine.

Izraelje, pod pritiskom svoje manjine Druza, napao sirijske snage, navodeći kao cilj zaštitu sirijskih Druza. Istovremeno su sunitski plemenski borci došli u pomoć svojim rođacima.

Rojters je potvrdio autentičnost dva video snimka koji prikazuju Beduine u zatočeništvu u Um Zejtunu.

- Bezbedni ste, ali ako vaša braća dođu ovamo, bićete u istom čamcu kao oni - doabcuje jedan glas.

- Ako dođe do sukoba i zapucate na nas, nijedan od vas neće ostati živ - poručio je sveštenik Druza.

Kasnije tog dana, Beduini su prebačeni u školu gde su čuvani do 19. jula.

Raseljeni u desetinama hiljada

Sirijska vlada procenjuje da je raseljeno oko 150.000 Druza i 70.000 Beduina. Većina Druza ostala je u Suvejdi, dok su Beduini prebegli u druge delove zemlje, pronalazeći utočište u školama, hotelima ili kod rođaka.

Beduinski predstavnik Mustafa al-Umejri tvrdi da je broj mnogo veći - prema njegovim rečima, skoro cela beduinska populacija Suvejde od najmanje 120.000 ljudi napustila je oblast.

S druge strane, istraživač Druza Mazen Ezi procenjuje da ih je bilo 35.000, od kojih je 25.000 otišlo. Milicije Druza sada kontrolišu najveći deo Suvejde, patroliraju putevima i upravljaju lokalnim savetima.

Obostrane optužbe i duboko nepoverenje

Obe zajednice prijavljuju da su im kuće spaljene, opljačkane ili zauzete, a međusobno se optužuju za zadržavanje zarobljenika. SAD posreduju u razgovorima o povratku i razmeni zatvorenika, ali Hažarijevo odbijanje dijaloga sa vladom ostaje najveća prepreka.

Analitičar Haid Haid kaže da će biti teško obnoviti suživot.

- Ljudi su videli drugo lice svojih komšija. Sada ih posmatraju kao neljude - kaže on.

Porodica Sbeih - izgubljena ćerka i dom

Fasl Sbeih se seća trenutka kada je pronašla svoju ćerku Malak ranjenu metkom u leđa. Dok su pokušavale da se sakriju iza drveta, borci Druza su ih opkolili i odveli u različite kamione.

Fasl je kasnije prebačena u selo, držana nekoliko dana i zatim poslata autobusom u Daru, gde se ponovo srela s Fajsalom.

Rečeno joj je da je Malak preminula u bolnici. Njihov otac (70) i trogodišnja Nasrijeva ćerka takođe su ubijeni.