LAVROV SPREMAN DA SE SASTANE OČI U OČI SA RUBIOM: Rusija je za okončanje rata u Ukrajini, ali pod OVIM uslovima!
Ruski ministar spoljnih poslovaSergej Lavrov izjavio je da je spreman da se lično sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, koji je Lavrov nazvao "ukrajinskim pitanjem".
Ipak, ponovio je nepopustljiv stav Moskve po pitanju ruskih interesa koji moraju biti uzeti u obzir da bi rat bio okončan.
- Zajedno sa ministrom Rubiom razumemo potrebu za redovnom komunikacijom, važno je razgovarati o ukrajinskom pitanju i unapređivati bilateralnu agendu - rekao je Lavrov u intervjuu za državnu agenciju RIA Novosti objavljenom 9. novembra.
- Razgovaramo telefonom i spremni smo na lične sastanke kad god bude potrebno - dodao je on.
Otkazan samit Tramp - Putin zbog tvrdog stava Moskve
Mediji su nedavno izvestili da je Vašington otkazao planirani samit između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nakon što je Lavrov signalizirao da Rusija neće ublažiti svoje zahteve u vezi sa Ukrajinom.
Lavrov je poslednji put razgovarao sa Rubiom telefonom 21. oktobra o uslovima samita, koji je trebalo da se održi u Budimpešti. Prema izveštajima, Rubio je tada preporučio američkom predsedniku da otkaže sastanak, jer je Kremlj zauzeo rigidnu pregovaračku poziciju, tražeći "prekomerne ustupke" i odbijajući primirje u Ukrajini.
Pojedini izvori sugerišu da je Lavrov izgubio deo uticaja u Kremlju nakon ovog razgovora, jer je bio primetno odsutan sa važnog sastanka kojim je predsedavao Putin 5. novembra.
"Koreni sukoba" i Krim - Rusija ne popušta
U intervjuu za RIA Novosti, Lavrov je ponovio dugogodišnje ruske zahteve, insistirajući da rat ne može biti okončan bez uzimanja u obzir ruskih interesa i "iskorenjivanja korena sukoba".
On je takođe ponovio stavove Kremlja o Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine.
- Dozvolite mi da ponovim, po našem mišljenju, završetak konflikta je nemoguć bez uzimanja u obzir ruskih interesa i uklanjanja korena sukoba - rekao je Lavrov.
- Što se tiče Krima i Sevastopolja, stanovnici poluostrva su iskoristili pravo na samoopredeljenje na referendumu u martu 2014, glasajući za ujedinjenje sa Rusijom. Pitanje suvereniteta poluostrva je rešeno - rekao je Lavrov.
Ruski lideri, uključujući Putina i Lavrova, često pozivaju na "korene sukoba" koje pripisuju agresiji Zapada, što koriste kao glavni razlog za nastavak rata i odbijanje primirja.
Pitanje Krima
Rusija je 2014. godine anektirala Krim, posle ukrajinske revolucije "Evromajdana", sprovevši referendum o otcepljenju poluostrva od Ukrajine. Međunarodni izveštaji tada su ukazivali da su rezultati referenduma falsifikovani.
Lavrovljevo insistiranje na Krimu i tvrdolinijski stav po pitanju Ukrajine signaliziraju da Rusija trenutno nema nameru da ublaži svoje pozicije.
