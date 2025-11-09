Slušaj vest

Na španskom ostrvu Tenerife, koji su deo Kanarskih ostrva, tri osobe su poginule, a više od deset povređeno kada su ogromni talasi odneli ljude u more, uključujući i turiste.

Tragični incidenti širom ostrva

Prema informacijama spasilačkih službi, nesreće su se dogodile u tri različita mesta.

El Kabezo (jug ostrva) - spasilačke ekipe izvukle su muškarca iz mora, koji je na obali proglašen mrtvim.

La Gvanča (sever ostrva) - muškarac je izvučen helikopterom i takođe proglašen mrtvim.

Puerto de la Kruz (sever) - desetoro ljudi je odneseno talasima u more, od kojih je jedna žena doživela srčani zastoj i nije mogla da bude reanimirana.

Tri osobe su teško povređene i prebačene u bolnicu, dok su ostali zadobili lakše povrede, među kojima su bili i francuski turisti.

Sličan incident dogodio se i u mestu Plaja del Roko de Las Bodegas na severu ostrva, gde je pet osoba sa umerenim povredama prebačeno u bolnicu, a jedna je zbrinuta na licu mesta.

Uzrok velikih talasa su oluje na Atlantiku

Kanarska ostrva su prethodno bila pod upozorenjem za nevreme u obalnim područjima. Vlasti su apelovale da se izbegavaju šetališta i plaže.

Tenerife, smešteno u otvorenom Atlantikuzapadno od severne Afrike, često u jesen i zimu beleži velike talase duž zapadne i severne obale, nastale zbog dalekih oluja.

Opasnost od talasa

Veliki i snažni talasi prelome se tek neposredno pre obale, udarajući gotovo neometano o kopno. Za ljude po priobalnim šetalištima ili lukobranima, posledice mogu biti katastrofalne i smrtonosne.