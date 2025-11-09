ROBLOX SVE POPULARNIJI MEĐU MALIŠANIMA, ALI I SVE OPASNIJI

ROBLOX SVE POPULARNIJI MEĐU MALIŠANIMA, ALI I SVE OPASNIJI

Robloxnije klasična video-igra, već virtuelni svet igara. Korisnici mogu da igraju, razgovaraju i druže se sa milionima drugih igrača širom sveta u igrama koje su često kreirali sami korisnici ili amateri developeri.

Platforma je dostupna na smartfonima, tabletima, Mac i Windows računarima, PlayStation-u i Xbox-u.

Zbog toga što igra omogućava četovanje između dece i odraslih, Roblox funkcioniše i kao vrsta društvene mreže i platforme za razmenu poruka, što je izazvalo zabrinutost stručnjaka za bezbednost dece.

Zašto deca vole Roblox?

Deca ga vole jer je prilagođen njima i lako se igra. Prema istraživanju eSafety iz 2024. godine, Roblox je druga najpopularnija igra među mladima u Australiji, odmah iza Minecrafta, a ispred Fortnitea.

Zabrinutost i rizici

Kontakt sa odraslima je veliki rizik - mogućnost interakcije dece sa odraslima širom sveta dovela je do izveštaja o seksualnom zlostavljanju i pedofiliji.

Neprimeren sadržaj - platforma je bila mesto gde su prikazivani istorijski i savremeni ekstremistički sadržaji, uključujući nacističke koncentracione logore, kineske kampove za prevaspitavanje muslimana Ujgura i zone sukoba u kojima učestvuju ekstremističke grupe nalikIslamskoj državi.

Nasilje i uznemiravanje - "Gardijan Australija" je zabeležio i svedočio o nedelju dana dugom virtualnom seksualnom uznemiravanju i nasilju u Robloxu.

Zašto Roblox nije uključen u australijsku zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina?

Platforme čija je glavna svrha igranje igara nisu obuhvaćene zabranom. Iako Roblox ima funkcije četa, eSafety je odlučio da ako se ukloni igranje, većina dece verovatno ne bi koristila funkcije četa, pa igra trenutno nije obuhvaćena tom zabranom.

Lista zabranjenih platformi je dugačka, tako da Roblox može biti uključen na istu u budućnosti.

Mere zaštite i roditeljski nadzor

Roblox je najavio da će do kraja godine u Australiji primeniti mere za zaštitu korisnika mlađih od 16 godina. Nalozi dece mlađe od 16 godina biće privatni po difoltu. Alati za sprečavanje kontakta odraslih sa decom bez saglasnosti roditelja biće pojačani. Direktni čet biće isključen dok korisnik ne prođe procenu starosti. Roditeljski nadzor može onemogućiti čet i glasovni čet za korisnike od 13 do 15 godina.

Ove mere su deo pokušaja da Roblox bude sigurnija platforma za decu, s obzirom na to da je većina korisnika u uzrastu od 5 do 13 godina, ali platforma je mešovita i na njoj ima i odraslih.

Obratite pažnju s kim vaše dete komunicira na Robloxu