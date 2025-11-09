Slušaj vest

Skriveno u jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija Aljaske, nalazi se mesto koje ne liči ni na jedno drugo - Vitijer. U njemu živi svega 263 stanovnika, a svi oni dele isti dom - čuveni Begič toranj.

Ono što ovo mesto čini jedinstvenim jeste činjenica da čitava populacija živi, radi i druži se pod jednim krovom - unutar zidova jedne četrnaestospratne zgrade.

Izgrađena tokom Hladnog rata kao vojni objekat, zgrada danas funkcioniše kao mala samoodrživa zajednica - u njoj se nalaze stanovi, prodavnica, pošta, ambulanta, crkva, pa čak i policijska stanica.

Ovakav način života stvara snažan osećaj zajedništva među stanovnicima i kombinuje izolaciju i bliskost u svakodnevici.

1/6 Vidi galeriju Vitijer - Aljaska - Begičov toranj Foto: Screenshot, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Hasan Akbas / AFP / Profimedia, Hasan Akbas / AFP / Profimedia

Grad pod jednim krovom

Begič toranj nije samo stambena zgrada, već srce celog Vitijera. Unutar njega se nalazi sve što je potrebno za život: škola, prodavnica, pošta, zdravstvena služba i policija.

Takva organizacija života ima i praktične razloge - zime su izuzetno surove, sa obilnim snegom i jakim vetrovima koji mogu da izoluju grad danima. Zato je za stanovnike bezbednije i jednostavnije da žive u istoj zgradi i imaju sve usluge nadohvat ruke.

Stanovnici opisuju život u tornju kao udoban i zajednički - česti su roštilji, zajedničke proslave i događaji, a odnosi su bliski, gotovo porodični.

Prirodni raj i svedok istorije

Vitijer se nalazi na ulazu u kanal Pasaž i pruža veličanstven pogled na planine Čugah i Princ Vilijamov zaliv.

Okružen je nacionalnim parkom Čugah, drugom po veličini u SAD, i bogat divljim životinjama – od morskih vidri i foka do kitova grbavaca.

Klima je subpolarna okeanska – godišnje padne gotovo 5 metara kiše, što Vitijer čini jednim od najkišovitijih mesta u SAD.

Grad je i seizmički aktivan - 1964. ga je pogodio katastrofalan zemljotres na Veliki petak, najjači u istoriji Severne Amerike, koji je izazvao razorne cunamije.

Tunel ka svetu

Do Vitijera se dolazi kroz memorijalni tunel Anton Anderson, dugačak 4 kilometra - najduži drumski tunel u Severnoj Americi.

Tunel se naizmenično koristi za železnički i drumski saobraćaj, prema strogo određenom rasporedu. Otvaranje tunela za automobile 2000. godine potpuno je promenilo dostupnost grada i omogućilo razvoj turizma.

Mali grad, veliki značaj

Vitijer danas ima luku, važnu za ribarstvo, transport i turizam. Svakog leta kroz grad prođe više od 700.000 posetilaca, koji kreću odavde na krstarenja po glečerima i fjordovima Princ Vilijamovog zaliva.

Grad je tako postao neobična mešavina mira i živosti – dom za malobrojne stanovnike i prolazna luka za hiljade avanturista.