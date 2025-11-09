CEO GRAD ŽIVI POD JEDNIM KROVOM! Svi obitavaju u istoj zgradi, tu imaju prodavnice, škole, policiju, dom zdravlja, crkvu! Od sveta ih odvaja tunel dug 4 km!
Skriveno u jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija Aljaske, nalazi se mesto koje ne liči ni na jedno drugo - Vitijer. U njemu živi svega 263 stanovnika, a svi oni dele isti dom - čuveni Begič toranj.
Ono što ovo mesto čini jedinstvenim jeste činjenica da čitava populacija živi, radi i druži se pod jednim krovom - unutar zidova jedne četrnaestospratne zgrade.
Izgrađena tokom Hladnog rata kao vojni objekat, zgrada danas funkcioniše kao mala samoodrživa zajednica - u njoj se nalaze stanovi, prodavnica, pošta, ambulanta, crkva, pa čak i policijska stanica.
Ovakav način života stvara snažan osećaj zajedništva među stanovnicima i kombinuje izolaciju i bliskost u svakodnevici.
Grad pod jednim krovom
Begič toranj nije samo stambena zgrada, već srce celog Vitijera. Unutar njega se nalazi sve što je potrebno za život: škola, prodavnica, pošta, zdravstvena služba i policija.
Takva organizacija života ima i praktične razloge - zime su izuzetno surove, sa obilnim snegom i jakim vetrovima koji mogu da izoluju grad danima. Zato je za stanovnike bezbednije i jednostavnije da žive u istoj zgradi i imaju sve usluge nadohvat ruke.
Stanovnici opisuju život u tornju kao udoban i zajednički - česti su roštilji, zajedničke proslave i događaji, a odnosi su bliski, gotovo porodični.
Prirodni raj i svedok istorije
Vitijer se nalazi na ulazu u kanal Pasaž i pruža veličanstven pogled na planine Čugah i Princ Vilijamov zaliv.
Okružen je nacionalnim parkom Čugah, drugom po veličini u SAD, i bogat divljim životinjama – od morskih vidri i foka do kitova grbavaca.
Klima je subpolarna okeanska – godišnje padne gotovo 5 metara kiše, što Vitijer čini jednim od najkišovitijih mesta u SAD.
Grad je i seizmički aktivan - 1964. ga je pogodio katastrofalan zemljotres na Veliki petak, najjači u istoriji Severne Amerike, koji je izazvao razorne cunamije.
Tunel ka svetu
Do Vitijera se dolazi kroz memorijalni tunel Anton Anderson, dugačak 4 kilometra - najduži drumski tunel u Severnoj Americi.
Tunel se naizmenično koristi za železnički i drumski saobraćaj, prema strogo određenom rasporedu. Otvaranje tunela za automobile 2000. godine potpuno je promenilo dostupnost grada i omogućilo razvoj turizma.
Mali grad, veliki značaj
Vitijer danas ima luku, važnu za ribarstvo, transport i turizam. Svakog leta kroz grad prođe više od 700.000 posetilaca, koji kreću odavde na krstarenja po glečerima i fjordovima Princ Vilijamovog zaliva.
Grad je tako postao neobična mešavina mira i živosti – dom za malobrojne stanovnike i prolazna luka za hiljade avanturista.
Od prastarih ruta domorodačkih naroda, preko vojne baze iz Drugog svetskog rata, do današnje zajednice koja živi kao porodica pod jednim krovom, Vitijer je priča o otpornosti, jedinstvu i životu na kraju sveta.