Ukrajinski partizanski pokret Ateš saopštio je da je sabotirao železničku prugu u blizini Simferopolja, privremeno zaustavivši železnički saobraćaj i poremetivši snabdevanje ruskih snaga na frontovima u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, prenosi RBC-Ukrajina.

"Ateš je uspešno izveo sabotažu na železničkim prugama oko Simferopolja, zadavši udar ključnoj logističkoj arteriji ruskih okupacionih snaga,“ dodajući da je akcija "direktno poremetila dopremu municije, goriva i opreme".

Saopštenje je objavljeno na Telegram kanalu grupe i preneli su ga brojni mediji.

Do trenutka objavljivanja, ni ukrajinske ni ruske vlasti nisu zvanično potvrdile incident.

Operacija se uklapa u obrazac ranijih navoda o napadima pokreta na železničku infrastrukturu, navodi United24Media.

Dana 26. oktobra, Ateš je saopštio da je onesposobio relejnu opremu u blizini Armjanska na Krimu, a 12. oktobra prijavio je sabotažu železničke infrastrukture u ruskoj Rostovskoj oblasti.