Bivši generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg objasnio je zašto Severnoatlanska alijansa nije uspostavila zonu zabrane leta iznad Ukrajine na početku ruske invazije 2022. godine.

Bivši generalni sekretar NATO u svojim memoarima opisuje "bolan trenutak" u februaru 2022. godine kada je odbio očajnički zahtev predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da uvede zonu zabrane leta iznad te zemlje.

Stoltenberg je rekao da se plaši da bi njihov razgovor mogao biti poslednji telefonski poziv ukrajinskog predsednika, jer se Zapad plaši za njegov život.

"Pozvao me je iz bunkera u Kijevu kada su ruski tenkovi bili veoma blizu. I rekao je: 'Prihvatam vašu odluku da ne šaljete kopnene trupe NATO, iako se sa njom ne slažem. Ali molim vas, zatvorite vazdušni prostor. Ne dozvolite ruskim avionima, dronima i helikopterima da dolete i napadnu nas'", seća se Stoltenberg.

Stoltenberg je podsetio da je NATO nekada zaista zatvarao vazdušni prostor iznad pojedinih zemalja iz razloga zaštite civila, posebno iznad Bosne i Hercegovine ili iznad severnog dela Iraka, gde je bilo potrebno zaštititi Kurde.

Međutim, tadašnji generalni sekretar Severnoatlantske alijanse odbio je zahtev Zelenskog.

Odluku da odbije to objasnio je činjenicom da bi, u slučaju zatvaranja neba nad Ukrajinom, NATO morao da uništi ruske sisteme protivvazdušne odbrane u Belorusiji i Rusiji, jer zapadni lovci ne bi mogli da lete iznad Ukrajine ako bi ih gađale ruske rakete PVO.

"A ako se u vazduhu nalazi ruski avion ili helikopter, moraćemo da ga oborimo, a onda će izbiti rat svih razmera između NATO i Rusije. A mi nismo spremni za to. Kao što je rekao Bajden, koji je u to vreme bio predsednik SAD, nećemo rizikovati Treći svetski rat zbog Ukrajine“, priznao je Stoltenberg.