Spasioci u Maleziji izvukli su tela sedam migranata iz Mjanmara i pronašli 13 živih na brodu koji se prevrnuo, saopštili su juče zvaničnici.

Brod sa oko 300 ljudi isplovio je iz grada Butidaung u Mjanmaru, rekao je jedan malezijski pomorski zvaničnik, a pretpostavlja se da su putnici podeljeni u tri manja čamca, kojima su išli ka Maleziji.

Veruje se da je jedan od čamaca potonuo u blizini ostrva Tarutao na jugu Tajlanda u četvrtak, a neke od žrtava su doplovile do ostrva Langkavi na severu Malezije, saopštile su vlasti.

Vreme i tačna lokacija incidenta i dalje nisu poznati, a lokalni mediji prenose da su neki od spašenih izbeglica Rohindža iz Mjanmara, koji se decenijama suočavaju sa progonom.

Malezijska pomorska agencija je saopštila da su spasioci prekjuče pronašli 10 migranata i izvukli telo jedne žene iz mora, a da je još šest tela pronađeno juče, kao i da se istraga nastavlja i danas.

Visoki komesarijat UN za izbeglice pozvao je regionalne vlade da pojačaju akcije spasavanja i osiguraju da se slične tragedije u budućnosti spreče.

Ove godine je oko 600 Rohindža izbeglica prijavljeno kao nestalo ili je poginulo u opasnim pomorskim putovanjima, tvrdi portparol Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) Diogo Alkantara.

U Maleziji je kod UNHCR registrovano 117.670 izbeglica Rohindža, što je oko 59 odsto ukupne izbegličke populacije u toj zemlji.

