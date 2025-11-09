Slušaj vest

Američko ministarstvo saobraćaja upozorilo je danas da će se vazdušni saobraćaj u Sjedinjenim Američkim Državama smanjiti "na nulu" zbog tekuće budžetske krize i nedostatka kontrole letenja usled koje vlasti smanjuju broj letova.

Državni regulator vazduhoplovstva (FAA) od petka traži od aviokompanija da prorede svoje rasporede letova, nakon čega je otkazano više od 1.000 letova dnevno, što čini oko četiri odsto američkog vazdušnog saobraćaja.

Očekuje se da će smanjenje letova biti naročito komplikovano za građane SAD tokom nadolazećeg državnog praznika, Dana zahvalnosti.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaBLOKADA VLADE PARALIŠE AMERIKU: SAD od petka smanjuju vazdušni saobraćaj za 10 odsto (VIDEO)
shutterstock-738219229.jpg
PlanetaSRUŠIO SE AVION U SAD: Gori na hiljade galona avio-goriva, zapalilo se nekoliko zgradar (VIDEO)
SAD avion pad avion pao avion srušen avion.jpg
PlanetaNEVEROVATNA SCENA: Vozači morali da stanu da na ulici propuste AVION (VIDEO)
avion.jpg
PlanetaAVION UDARIO U ŽENU PRILIKOM SLETANJA! Nesvakidašnja avionska nesreća u Kaliforniji (VIDEO)
Avion Long Beach