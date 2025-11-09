Državni regulator vazduhoplovstva (FAA) od petka traži od aviokompanija da prorede svoje rasporede letova, nakon čega je otkazano više od 1.000 letova dnevno
OTKAZUJE SE SVE VIŠE LETOVA
DRAMATIČNO UPOZORENJE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA SAD: Vazdušnog saobraćaja neće biti!
Slušaj vest
Američko ministarstvo saobraćaja upozorilo je danas da će se vazdušni saobraćaj u Sjedinjenim Američkim Državama smanjiti "na nulu" zbog tekuće budžetske krize i nedostatka kontrole letenja usled koje vlasti smanjuju broj letova.
Državni regulator vazduhoplovstva (FAA) od petka traži od aviokompanija da prorede svoje rasporede letova, nakon čega je otkazano više od 1.000 letova dnevno, što čini oko četiri odsto američkog vazdušnog saobraćaja.
Očekuje se da će smanjenje letova biti naročito komplikovano za građane SAD tokom nadolazećeg državnog praznika, Dana zahvalnosti.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
1 · Reaguj
Komentariši