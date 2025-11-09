RUSKA VOJSKA OSVOJILA USPINJEVKU, PRETI PAD JOŠ ČETIRI MESTA U ZAPOROŠKOJ OBLASTI: Situacija se drastično pogoršala nakon povlačenja ukrajinske vojske! (FOTO)
Ukrajinski vojni analitički projekat DeepState poslao je dramatično upozorenje sugrađanima: Rusi su osvojili mesto Uspinjevku u Zaporoškoj oblasti!
"Neprijatelj je okupirao Uspinjevku, kao i napredovao u blizini Stepove Novoselivke, Zlahode, Sladkog i Ohotničeg", navodi se u saopštenju Deep State.
Uspinjevka se nalazi pored Pavlivke, čije zauzimanje su 6. novembra prijavili analitičari iz DeepState-a, ali su u Oružanim snagama Ukrajine tu informaciju demantovali.
U subotu, DeepState je objavio informaciju da je neprijatelj zauzeo Uspinjevku i Pavlivku, kao i da je blokirao ukrajinske jedinice u Novomikolajivki.
Osim toga, borbe sa diverzantskim grupama vodile su se u Sladkom i Rivnopilјu.
U Privilјu, Novom i Novouspenjivskom "neprijatelj ima najmanje prisustvo".
Prema podacima DeepState, situacija u Uspinjevki pogoršala se nakon što je 50 odsto ljudstva povučeno radi spasavanja položaja kod Višnjovog.
Nešto ranije, ukrajinski partizani saopštili su da su Rusima zadali ozbiljan udarac na Krimu.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)