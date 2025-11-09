Slušaj vest

Ukrajinski vojni analitički projekat DeepState poslao je dramatično upozorenje sugrađanima: Rusi su osvojili mesto Uspinjevku u Zaporoškoj oblasti!

"Neprijatelj je okupirao Uspinjevku, kao i napredovao u blizini Stepove Novoselivke, Zlahode, Sladkog i Ohotničeg", navodi se u saopštenju Deep State.

Uspinjevka se nalazi pored Pavlivke, čije zauzimanje su 6. novembra prijavili analitičari iz DeepState-a, ali su u Oružanim snagama Ukrajine tu informaciju demantovali.

U subotu, DeepState je objavio informaciju da je neprijatelj zauzeo Uspinjevku i Pavlivku, kao i da je blokirao ukrajinske jedinice u Novomikolajivki.

Osim toga, borbe sa diverzantskim grupama vodile su se u Sladkom i Rivnopilјu.

U Privilјu, Novom i Novouspenjivskom "neprijatelj ima najmanje prisustvo".

Prema podacima DeepState, situacija u Uspinjevki pogoršala se nakon što je 50 odsto ljudstva povučeno radi spasavanja položaja kod Višnjovog.

Nešto ranije, ukrajinski partizani saopštili su da su Rusima zadali ozbiljan udarac na Krimu.

(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)

Ne propustitePlanetaSTOLTENBERG: BILO MI JE BOLNO DA KAŽEM ZELENSKOM "NE" Bivši generalni sekretar NATO objasnio zašto nije smeo da uvede zabranu leta iznad Ukrajine
zelenski-stoltenberg-ukrajina-nato--ap-olivier-matthys.jpg
PlanetaLAVROV SPREMAN DA SE SASTANE OČI U OČI SA RUBIOM: Rusija je za okončanje rata u Ukrajini, ali pod OVIM uslovima!
Marko Rubio Sergej Lavrov
PlanetaRUSIJA IZVELA JEDAN OD NAJVEĆIH NOĆNIH UDARA! Energetska postrojenja Ukrajine u PLAMENU, pogođene trafostanice koje napajaju DVE KLJUČNE NUKLEARKE! (FOTO/VIDEO)
Ukrajina
PlanetaBRUTALAN NOĆNI UDAR UKRAJINACA, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Napadnuta dva ruska grada! Glavni snabdevač električnom energijom u plamenu, nestala struja! (FOTO/VIDEO)
Kazanj