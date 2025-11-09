Slušaj vest

Tri nedelje nakon pljačke muzeja Luvr, dok su istražitelji pokušavali da otkriju ko stoji iza toga i zašto su francuski dragulji bili toliko lako ukradeni, ostala je još jedna misterija: ko je „Fedora Man“ (čovek sa šeširom).

Doterani mladić sa šeširom fotografisan je ispred muzeja te nedelje i postao je viralan na društvenim mrežama, što je pokrenulo teorije o njegovom identitetu.

Prve dve misterije su brzo rešene: lopovi su relativno brzo uhvaćeni, a direktor Luvra je priznao da nadzorni sistem kamera nije bio adekvatan.

"Fedora Man" je ostao enigma, sve do sada, piše BBC.

Ispostavilo se da je mladić lokalni tinejdžer, fan Šerloka Holmsa i Herkula Poaroa, koji se našao na mestu pljačke.

Pedro Elias Garzon Devo (15) iz Rambujea, jugozapadno od Pariza, rekao je za agenciju AP da je planirao da poseti Luvr sa porodicom, ali je otkrio da je muzej zatvoren.

"Nismo znali da se desila pljačka", rekao je.

Dok je pitao policajce o zatvaranju, fotograf AP, koji je želeo da zabeleži kordon, uslikao ga je.

Foto: Thibault Camus/AP

Pedro je shvatio da je fotografija postala viralna tek četiri dana kasnije, kada mu je prijatelj poslao skrinšot i pitao: "Da li je to ti?"

Kada je odgovorio da jeste, prijatelj mu je rekao da fotografija ima pet miliona pregleda na TikToku.

„Bili smo pomalo iznenađeni“, rekao je Pedro za AP.

Foto: Thibault Camus/AP

Bio je još više šokiran kada mu je majka javila da se slika pojavila u Njujork tajmsu, jer, kako je rekao, nije baš uobičajno da se pojaviš u tako poznatom američkom listu.

"Ljudi su rekli: ‘Postao si zvezda’. Bio sam zapanjen što možeš postati viralan za nekoliko dana samo jednom fotografijom", rekao je on.