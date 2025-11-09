Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp danas je rekao da je Džon Koal, koji je pomogao u pregovorima za oslobađanje zatvorenika iz Belorusije, njegov izbor za posebnog izaslanika u toj zemlji i da će se zalagati za oslobađanje još zatvorenika.

Tramp je ove godine poslao nekoliko izaslanstava u Minsk, povećavajući američki angažman u Belorusiji. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko je blizak saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina.

Oslobađanje zatvorenika

U septembru je Belorusija oslobodila 52 zatvorenika nakon Trampovog apela. Ranije je pozvao Lukašenka, koji je na vlasti više od 30 godina, da pusti 1.400 zatvorenika koje američki predsednik opisuje kao taoce.

„Koal je već uspešno ispregovarao puštanje 100 taoca, a ide ka dodatnih 50“, rekao je Tramp u objavi na svojoj mreži Truth Social.

„Želeo bih da unapred zahvalim visoko cenjenom predsedniku Belorusije, Aleksandru Lukašenku, na njegovom razmatranju o puštanju ovih dodatnih ljudi“, objavio je.

Lukašenko je u septembru pomilovao najveći broj zatvorenika, a nakon godina izolacije i sankcija, njegova namera je da poboljša odnose sa SAD-om. SAD su zatvorile svoje ambasade u Minsku u februaru 2022. godine nakon što je Putin iskoristio Belorusiju za slanje desetina hiljada vojnika u susednu Ukrajinu.