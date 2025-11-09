Slušaj vest

Marija Florinda Rios Perez de Velaskez (32) iz Gvatemale, majka četvoro dece, pošla ja na posao, ne sluteći da će to biti njen poslednji dan.

Naime, sa mužem je radila kao čistač u SAD, a u sredu ujutru su krenuli na posao kao i svaki prethodni dan.

Ipak, pozvonili su na pogrešna vrata jedne kuće u predgrađu Indijanapolisa, Indijana kada stanar kuće nije otvorio vrata već je povukao obarač.

Kroz zatvorena vrata, pucao je Mariji u glavu. Njen muž je stajao odmah pored nje i gledao je kako se samo srušila.

Marija Florinda Rios Perez de Velaskez Foto: Printscreen Društvene Mreže

Umrla na licu mesta

- Samo je želela da zaradi za život svoje porodice – i slučajno je otišla na pogrešna vrata. Ali nije trebalo da joj oduzme život - rekao je njen brat, Rudi Rios, američkim medijima.

Prema policiji, incident je bio tragična greška. Tridesetdvogodišnjakinja i njen muž su bili na putu do klijenta i očigledno su krenuli pogrešnom ulicom. Istražitelji kažu da nije bilo pokušaja provale.

Stanar je rekao da je pucao iz straha.

Zakon koji dozvoljava upotrebu smrtonosne sile

Vlasti razmatraju da li da podignu optužnicu protiv vlasnika kuće.

Međutim, napadač još nije uhapšen.

Šerifova kancelarija je saopštila da istražuje da li muškarac može da se pozove na zakon Indijane "ostanite na svom mestu, tu gde ste" – odredbu koja dozvoljava upotrebu smrtonosne sile ako se neko oseća ugroženo u svom domu.