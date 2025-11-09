Slušaj vest

Blokada američke vlade, koja došla do 40. dana, zaustavila je izvoz američkog oružja saveznicima NATO i Ukrajini u vrednosti od preko pet milijardi dolara, što je samo još jedan primer ozbiljnih posledica zatvaranja federalnih institucija.

"Ovo zapravo zaista šteti i našim saveznicima i partnerima i američkoj industriji u isporuci mnogih od ovih kritičnih kapaciteta u inostranstvo“, rekao je visoki zvaničnik Stejt departmenta za Aksios.

Pogođene su i isporuke Hrvatskoj

Prema rečima zvaničnika, pogođene su i isporuke oružja saveznicima poput Danske, Hrvatske i Poljske, a blokirana oprema uključuje rakete AMRAAM, borbene sisteme Aegis i sisteme HIMARS. Iako konačna destinacija svih izvoza nije navedena, prodaja oružja saveznicima NATO-a često se kasnije preusmerava kao pomoć Ukrajini.

Transakcije koje su u toku uključuju i direktnu prodaju oružja od strane američke vlade i licenciranje privatnih američkih odbrambenih kompanija za izvoz. U normalnim okolnostima, proces odobravanja za takvu prodaju bio bi rutinski i bez poteškoća.

Foto: EPA/VALDA KALNINA

Zašto je došlo do zastoja?

Problem leži u Zakonu o kontroli izvoza oružja, koji nalaže da Kongres mora da pregleda sve predloge za prodaju oružja. Međutim, zbog obustave rada vlade, mnogi zaposleni u Stejt departmentu, zaduženi za informisanje kongresnih odbora i sprovođenje ovog procesa, stavljeni su na prinudni odmor, što je izazvalo veliko usporavanje.