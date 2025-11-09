SUDAR VOZOVA U SLOVAČKOJ, PUTNIK PREPRIČAO DEO UŽASA: "Letele su stvari, nisam znao šta se dešava! Morao sam da oživljavam saputnika"! (FOTO)
Zasad nepoznat broj ljudi povređen je u večerašnjem sudaru vozova u Slovačkoj.
Prema preliminarnim informacijama slovačke policije, učestvovali su brzi voz Ex 620 Tatran, koji je išao iz Košica za Bratislavu, i regionalni ekspres REx 1814, koji saobraća na liniji Bratislava – Nitra.
Do sudara je, prema navodima, došlo posle izlaska voza iz stanice Pezinok.
Na mestu nesreće već su prisutne sve spasilačke službe – vatrogasci, policija i hitna pomoć.
Utvrđuju se tačne okolnosti nesreće, saopštila je slovačka policija.
Železnički saobraćaj na toj deonici je prekinut, a putnicima se preporučuje da koriste zamensku prevoznu liniju.
Detaljnije informacije o broju povređenih i uzroku sudara biće objavljene nakon završetka intervencije.
Putnik iz jednog od vozova rekao je za Startitup:
"Sve stvari u vozu su letele, nismo znali šta se dešava, morao sam da oživljavam saputnika."
Prema informacijama Železničke kompanije Slovačke, pruga i železnički saobraćaj na deonici između Bratislave i Pezinoka ozbiljno su poremećeni.
Prevoznik upozorava na velika kašnjenja vozova i ne isključuje potpuno obustavljanje saobraćaja na pogođenom delu pruge.
Sa mesta sudara dva voza takođe stižu izveštaji o većem broju povređenih, dok spasilačke službe utvrđuju tačan broj i stepen povreda.
Premijer Slovačke Robert Fico pozvao je na smirenost i zajedništvo.
"Sada bi svi trebalo da se ujedinimo i mislimo na povređene. A ne da širimo tračeve, besmislice pune mržnje", istakao je Fico na društvenim mrežama.
