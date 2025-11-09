Slušaj vest

Zasad nepoznat broj ljudi povređen je u večerašnjem sudaru vozova u Slovačkoj.

Prema preliminarnim informacijama slovačke policije, učestvovali su brzi voz Ex 620 Tatran, koji je išao iz Košica za Bratislavu, i regionalni ekspres REx 1814, koji saobraća na liniji Bratislava – Nitra.

Do sudara je, prema navodima, došlo posle izlaska voza iz stanice Pezinok.

Na mestu nesreće već su prisutne sve spasilačke službe – vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Utvrđuju se tačne okolnosti nesreće, saopštila je slovačka policija.

Železnički saobraćaj na toj deonici je prekinut, a putnicima se preporučuje da koriste zamensku prevoznu liniju.

Detaljnije informacije o broju povređenih i uzroku sudara biće objavljene nakon završetka intervencije.

Putnik iz jednog od vozova rekao je za Startitup:

"Sve stvari u vozu su letele, nismo znali šta se dešava, morao sam da oživljavam saputnika."

Prema informacijama Železničke kompanije Slovačke, pruga i železnički saobraćaj na deonici između Bratislave i Pezinoka ozbiljno su poremećeni.

Prevoznik upozorava na velika kašnjenja vozova i ne isključuje potpuno obustavljanje saobraćaja na pogođenom delu pruge.

Sa mesta sudara dva voza takođe stižu izveštaji o većem broju povređenih, dok spasilačke službe utvrđuju tačan broj i stepen povreda.



Premijer Slovačke Robert Fico pozvao je na smirenost i zajedništvo.