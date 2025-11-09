Slušaj vest

Generalni direktor britanske televizijske mreže BBC Tim Dejvi i urednica informativnog programa podneće ostavke posle kontroverzne montaže govora američkog predsednika Donalda Trampa Trump.

"Ovo je tužan dan za BBC. Tim (Dejvi) je bio odličan generalni direktor poslednjih pet godina", ali se suočio sa "stalnim pritiskom koji ga je naveo da donese ovu odluku" - da podnese ostavku, rekao je predsednik BBC Samir Šah.

Britanska ministarka kulture Lisa Nendi izjavila je danas da je optužba protiv BBC da je pogrešno predstavio izjave predsednika SAD u jednom dokumentarcu "izuzetno ozbiljna".

Slučaj dokumentarca "Panorama" je u utorak otkrio list "Dejli Telegraf", a odnosi se na film koji je emitovan uoči predsedničkih izbora u SAD 5. novembra prošle godine.

BBC je zbog tog dokumentarca optužen da je montirao odvojene odlomke iz Trampovog govora tako da izgleda kao da svojim pristalicama govori da će sa njima marširati do Kongresa i "pakleno se boriti".

Trampova izjava u filmu glasi da će "marširati do Kapitola i ohrabriće naše hrabre senatore i predstavnike u Kongresu", dok izraz "paklene borbe" odgovara drugom isečku.

Sporna izjava se odnosi na Trampov govor 6. januara 2021. godine, kada je više stotina njegovih pristalica krenulo na zgradu Kongresa u Vašingtonu.