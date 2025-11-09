Slušaj vest

Nemačka policija danas je saopštila da je četrdeset propalestinskih aktivista upalo u glavnu zgradu Tehničkog univerziteta u Minhenu, posle čega su zapalili vatromet na krovu zgrade i razvili transparente.

Naime, oni su napustili zgradu oko dva sata nakon što im je univerzitet zapretio da će podneti optužnice zbog neovlašćenog ulaska, rekao je portparol policije. Policijski službenici su potom obezbedili ulaze u univerzitetsku zgradu.

Tehnički univerzitet u Minhenu je takođe saopštio da su aktivisti pisali slogane na unutrašnjim zidovima zgrade.

Portparol univerziteta je rekao da će podneti krivične prijave zbog oštećenja imovine, dodajući da neće tolerisati takve akcije u budućnosti.