SIRSKI O POGIBIJI VOJNIKA NA SVEČANOSTI: Rusi saznali da ukrajinski borci idu na proslavu tako što su im hakovali grupni čet
Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski rekao je danas da su Rusi saznali za vojno okupljanje u Dnjepropetrovskoj oblasti 1. novembra, gde je 19 ljudi poginulo usled raketnog napada, iz grupnog ćaskanja ukrajinskog vojnog osoblja na društvenim mrežama.
O tome je govorila voditeljka TСN-a Ala Mazur, navodeći kao izvor govor Sirskog, sa kojim je razgovarala.
"Problem nije samo u tome što je prekršena zabrana održavanja svečanosti blizu fronta, rekao je Sirski.
"Ponovo je postojao grupni čet na društvenim mrežama - a to znači ignorisanje osnovnih bezbednosnih pravila. Upravo hakovanjem te mreže Rusi su, najverovatnije, saznali za okupljanje", objasnio je Sirski.
Sirski je dodao da su ovih dana ovu tragediju analizirali sa komandantima korpusa, i da će disciplinarne mere biti pooštrene, kako bi se sprečilo da se slična greška ponovo dogodi.
Grupa trupa „Istok“ je 2. novembra izvestila da je kao rezultat neprijateljskog udara 1. novembra u Dnjepropetrovskoj oblasti bilo mrtvih i ranjenih među vojnicima Oružanih snaga.
Zbog ovog propusta podignuta je optužnica protiv komandanta bataljona, koji je odveo vojnike na svečanost, uprkos zabrani Generalštaba.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)