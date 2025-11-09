Slušaj vest

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski rekao je danas da su Rusi saznali za vojno okupljanje u Dnjepropetrovskoj oblasti 1. novembra, gde je 19 ljudi poginulo usled raketnog napada, iz grupnog ćaskanja ukrajinskog vojnog osoblja na društvenim mrežama.

O tome je govorila voditeljka TСN-a Ala Mazur, navodeći kao izvor govor Sirskog, sa kojim je razgovarala.

"Problem nije samo u tome što je prekršena zabrana održavanja svečanosti blizu fronta, rekao je Sirski.

"Ponovo je postojao grupni čet na društvenim mrežama - a to znači ignorisanje osnovnih bezbednosnih pravila. Upravo hakovanjem te mreže Rusi su, najverovatnije, saznali za okupljanje", objasnio je Sirski.

Foto: Shutterstock

Sirski je dodao da su ovih dana ovu tragediju analizirali sa komandantima korpusa, i da će disciplinarne mere biti pooštrene, kako bi se sprečilo da se slična greška ponovo dogodi.

Grupa trupa „Istok“ je 2. novembra izvestila da je kao rezultat neprijateljskog udara 1. novembra u Dnjepropetrovskoj oblasti bilo mrtvih i ranjenih među vojnicima Oružanih snaga.