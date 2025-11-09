Slušaj vest

Najmanje četiri osobe su poginule, a 34 povređene su povređene danas u sukobima zatvorenika koji su koristili vatreno oružje i eksploziv u zatvoru u Mačali, na jugozapadu Ekvadora, saopštila je zatvorska služba.

Rano jutros po lokalnom vremenu, stanovnici Mačale, u provinciji El Oro, čuli su pucnjavu, eksplozije i pozive za pomoć koji su dolazili iz zatvora.

Nacionalna zatvorska uprava je navela da su četiri osobe poginule u sukobima, bez preciziranja da li su to bili zatvorenici. Dodaje se da su 33 zatvorenika i jedan policajac povređeni.

Elitne policijske jedinice su odmah ušle u zatvor, uhapsile sedam osoba koje će biti krivično gonjene i povratile kontrolu nad objektom nakon sukoba, navela zatvorska uprava.

Ekvadorski zatvori postali su "operativna mesta" za rivalske narko-bande, koje su se upustile u sukobe u kojima je od 2021. godine poginulo oko 500 ljudi. Krajem septembra, u oružanim sukobima u istom zatvoru poginulo je 14 ljudi, uključujući i čuvara.

Nekoliko dana kasnije, zatvorenici koji pripadaju rivalskim bandama sukobili su se u zatvoru u Esmeraldasu, na severozapadu Ekvadora. Tada je poginulo 17 ljudi.

Zatvori su pod vojnom kontrolom od 2024. godine, kada je predsednik Danijel Noboa proglasio da se zemlja nalazi u unutrašnjem oružanom sukobu sa oko 20 kriminalnih organizacija povezanih sa međunarodnim kartelima.

Najveći broj žrtava nasilja u zatvorima zabeležen je 2021. godine, sa više od 100 zatvorenika ubijenih u zatvoru u Gvajakilu na jugozapadu.

Zatvorenici su uživo emitovali scene ekstremnog nasilja na društvenim mrežama, prikazujući obezglavljena i spaljena tela.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

