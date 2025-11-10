Slušaj vest

Mlada korisnica TikTok-a iz Malija oteta je u četvrtak, a zatim javno pogubljena narednog dana na severu zemlje od osumnjičenih džihadista koji su je optužili za saradnju sa vojskom, saopštili su večeras članovi njene porodice i lokalne vlasti.

Marijam Sise je bila poznata po video snimcima koje je delila na TikToku o svom rodnom gradu Tonki, koji se nalazi u regionu Timbuktu na severu Malija.

Imala je više od 90.000 pratilaca na platformi.

Njeno pogubljenje izazvalo je negodovanje u zemlji, kojom vlada hunta i koja se suočava sa dubokom bezbednosnom i ekonomskom krizom od 2012. godine.

Oglasila se porodica

- Moju sestru su u četvrtak uhapsili džihadisti — koji su je optužili da je "obaveštavala vojsku Malija o svojim kretanjima" - rekao je njen brat za AFP koji nije precizirao koliko je tačno imala godina.

On je dodao da su je narednog dana odvezli u Tonku na motociklu do Trga nezavisnosti i pucali u nju.

Lokalne vlasti su potvrdili tu vest i ocenile to pogubljenje kao čin varvarstva.

Mali se suočava sa dubokom bezbednosnom krizom od 2012. godine, koju posebno podstaknuto nasilje koje čine džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom i Islamskom državom, kao i kriminalne grupe zasnovane u zajednici.

Tu krizu pogoršava teška ekonomska kriza.