TIKTOKERKA POGUBLJENA JAVNO! Užas u Maliju, porodica skrhana bolom: "Oteli su je džihadisti i optužili za nešto što NIJE uradila!" (FOTO)
Mlada korisnica TikTok-a iz Malija oteta je u četvrtak, a zatim javno pogubljena narednog dana na severu zemlje od osumnjičenih džihadista koji su je optužili za saradnju sa vojskom, saopštili su večeras članovi njene porodice i lokalne vlasti.
Marijam Sise je bila poznata po video snimcima koje je delila na TikToku o svom rodnom gradu Tonki, koji se nalazi u regionu Timbuktu na severu Malija.
Imala je više od 90.000 pratilaca na platformi.
Njeno pogubljenje izazvalo je negodovanje u zemlji, kojom vlada hunta i koja se suočava sa dubokom bezbednosnom i ekonomskom krizom od 2012. godine.
Oglasila se porodica
- Moju sestru su u četvrtak uhapsili džihadisti — koji su je optužili da je "obaveštavala vojsku Malija o svojim kretanjima" - rekao je njen brat za AFP koji nije precizirao koliko je tačno imala godina.
On je dodao da su je narednog dana odvezli u Tonku na motociklu do Trga nezavisnosti i pucali u nju.
Lokalne vlasti su potvrdili tu vest i ocenile to pogubljenje kao čin varvarstva.
Mali se suočava sa dubokom bezbednosnom krizom od 2012. godine, koju posebno podstaknuto nasilje koje čine džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom i Islamskom državom, kao i kriminalne grupe zasnovane u zajednici.
Tu krizu pogoršava teška ekonomska kriza.
Kurir.rs/Beta, AP