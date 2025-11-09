Slušaj vest

Libanski predsednik Žozef Aun (Joseph) izjavio je danas američkim zvaničnicima u poseti da njegova zemlja strogo sprovodi mere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Njegova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je Vašington uveo ekonomske sankcije pojedincima optuženim za pranje novca koji se koristi za finansiranje aktivnosti proiranskog libanskog pokreta Hezbolah.

Poseta Bejrutu delegacije, koju predvodi Sebastijan Gorka (Sebastian), šef za borbu protiv terorizma Bele kuće, dolazi u trenutku kada Vašington nastoji da prekine izvore finansiranja Hezbolaha, dok istovremeno nastavlja da vrši pritisak na libanske vlasti da razoružaju tu grupu.

Pokret Hezbolah "koristi ova sredstva za podršku svojim paravojnim snagama, obnovu svoje terorističke infrastrukture i otpor naporima libanske vlade da uspostavi svoju suverenu kontrolu nad celom libanskom teritorijom", navodi se u saopštenju Ministarstva finansija SAD.

"Razgovarali smo o načinima na koje možemo sarađivati kako bismo zaustavili protok novca iz Irana u Hezbolah i stvorili bezbedniji i prosperitetniji Liban", rekao je danas Džon Harli (John Hurley), pomoćnik američkog ministra finansije zadužen za borbu protiv terorizma i finansijske obaveštajne poslove.

Američki izaslanik Tom Barak (Back) rekao je da Hezbolah prima "60 miliona dolara mesečno".

Oslabljen prošlogodišnjim ratom sa Izraelom, Hezbolah je pod intenzivnim pritiskom da se razoruža.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre u novembru 2024. godine, Izrael nastavlja da pokreće redovne napade na uporišta Hezbolaha u Libanu.

Predsednik Libana je danas pozvao na "pritisak na Izrael da okonča napade".