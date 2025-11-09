Slušaj vest

Dronovi su ponovo primećeni u Belgiji, ovog puta iznad nuklearne elektrane Doel!

Operator elektrane, kompanija Engi, javila je da su primećena tri drona, ali nema posledica po rad nuklearnog objekta, rekao je portparol za VRT.

Ranije uveče, vazdušni saobraćaj na aerodromu u Liježu (udaljen oko 100 kilometara od Doela) je dva puta obustavljen nakon izveštaja o dronovima.

Vazdušni saobraćaj je nastavljen nakon oko sat vremena.

Antverpenska policija je izvestila da su prošle nedelje zaplenjena dva drona i da su ljudi koji su upravljali dronovima kažnjeni

Piloti nisu imali uredne dozvole.

Dronovi su viđeni i na drugim aerodromima i vojnim lokacijama poslednjih nedelja.