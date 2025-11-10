Slušaj vest

Ukrajinska vojskaje napala rusko skladište nafte u blizini sela Gvardejskoje na Krimukasno uveče 9. novembra, izvestio je ruski Telegram kanal ASTRA.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim. Pogođeno skladište nafte. Foto: screenshot X

Eksplozije i napad dronovima

Stanovnici su prijavili da su čuli nekoliko eksplozija u blizini skladišta nafte, dok su mediji izveštavali o širem ukrajinskom napadu dronovima na region.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila deset ukrajinskih dronova iznad poluostrva.

Snimci sa društvenih mreža

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi se osvetljeno noćno nebo iznad sela Gvardejskoje, neposredno nakon napada na skladište nafte. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom napada.

Prethodni napadi na isto skladište

Skladište nafte u Gvardejskom bilo je meta i ranijih ukrajinskih napada. Dana 17. oktobra, ukrajinske specijalne snage potvrdile su da su njihovi dronovi naneli štetu skladištu i fabrici u Gvardejskom, uz objavu video snimka koji, navodno, prikazuje napad iz vazduha.

Blizina vojne baze i strateški značaj

Skladište se nalazi u blizini vazduhoplovne baze Gvardejskoje, koju Rusijakoristi kao lansirnu tačku za različite letelice u napadima na Ukrajinu.

Ukrajinaredovno sprovodi dubinske udare na vojne i industrijske objekte u Rusiji, oslanjajući se uglavnom na domaće bespilotne letelice.