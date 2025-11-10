Slušaj vest

Američki senatori postigli su u nedelju privremeni sporazum kojim će se prekinuti paraliza budžeta koja već rekordnih 40 dana blokira deo javnih službi, prenelo je nekoliko medija.

Republikanci i demokrate u Senatu dogovorili su se o finansiranju vlade do januara, javili su CNN i Fox News.

Mera je odmah stavljena na glasanje, očito uz podršku dovoljnog broja demokrata pa će nakon toga tekst biti prosleđen Predstavničkom domu. Ako ga Predstavnički dom prihvati, predlog će biti upućen Donaldu Trampu na potpisivanje.

Taj korak napred vodi prema normalizaciji stanja, s obzirom na to da je sada poremećeno funkcioniranje aviosaobraćaja i isplate socijalne pomoći, a stotine hiljada službenika su u tehničkom štrajku ili rade bez plate od 1. oktobra.

1/11 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: ABIR SULTAN/EPA

- Mogli bismo da kažemo da se približavamo kraju blokade vlade - utvrdio je pred novinarima predsednik Donald Tramp koji se vratio u Belu kuću posle vikenda koji je proveo u svojoj rezidenciji na Floridi.

Prema kongresmenima u parlamentu, sporazum bi trebao da omogući ponovnu isplatu socijalne pomoći za 42 miliona Amerikanaca, koja je prekinuta zbog blokade budžeta, povratak na posao hiljada državnih službenika i isplatu plata kao i glasanje o produženju programa zdravstvenog osiguranja koji ističe krajem ove godine.

Mogućnost rešenja nazirala se već juče, poremećaji u vazdušnom saobraćaju postali su glavna tema političke borbe za budžet u kojoj dve strane pokušavaju jedna na drugu da prebace odgovornost za muke koje proživljavaju putnici širom zemlje.

U nedelju je u Sjedinjenim Državama otkazano više od 2.200 letova, što je mnogo više nego u subotu, objavila je specijalizovana stranica Flightaware.

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Međunarodni letovi za sada su pošteđeni. Američka uprava za vazduhoplovstvo (FAA) pozvala je kompanije da postupno smanjuju broj letova unutar zemlje.

- Vazdušni saobraćaj će se smanjiti u trenutku kada svi žele da putuju u posetu porodicama za Dan zahvalnosti - upozorio je ministar saobraćaja Šon Dafi na Fox Newsu.

BBC donosi popis demokrata (i jednog nezavisnog) koji su se u glasanju pridružili republikancima: Ketrin Kortez Masto (Nevada), Dik Darbin (Ilinois), Džon Feterman (Pensilvanija), Megi Hasan (Nju Hempšir), Tim Kejn (Virdžinija), Angus King (Mejn, nez.), Džeki Rozen (Nevada), Džoan Šahin (Nju Hempšir).

- Posle 40 dana blokade, Senat pokazuje stvarne znake pomaka - napisao je na "Iksu" juče demokratski kongresmen u Predstavničkom domu Henri Kuelar, napomenuvši da je "grupa senatora dve stranke" postigla dogovor o finansiranju vlade "do januara".

Dodao je da je to najveći napredak u proteklih nekoliko nedelja. Ali to ne garantuje i kraj blokade budžeta jer dogovoreni tekst mora da prihvati i Predstavnički dom u kojem je republikanska većina vrlo tanka.