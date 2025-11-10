Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u ekskluzivnom intervjuu za Gardijan rekao da se ne plaši američkog predsednika Donalda Trampa, za razliku od drugih zapadnih lidera, i odbacio je tvrdnje o burnom sastanku u Vašingtonu u oktobru.

Zelenski je naglasio da ima dobar, poslovni i konstruktivan odnos sa Trampom, ističući zajedničke vrednosti Ukrajine i SAD, za razliku od "imperijalističke" Rusije.

Tokom razgovora u Kijevu, Zelenski je otkrio da je britanski kralj Čarls igrao ključnu ulogu u podsticanju Trampa da više podrži Ukrajinu. Nakon burnog sastanka u Beloj kući u februaru, kralj Čarls je "poslao važne signale" američkom predsedniku tokom Trampove posete Velikoj Britaniji u septembru.

Buran sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u februaru Foto: AP Mystyslav Chernov

- Njegovo Veličanstvo veoma podržava naš narod - dodao je ukrajinski lider. Zelenski je negirao izveštaje da je Tramp vršio pritisak na Ukrajinu da prihvati uslove ruskog predsednika Vladimira Putina za okončanje rata tokom njihovog poslednjeg sastanka.

Umesto toga, ukrajinska delegacija je predstavila planove za slabljenje Moskve napadima i sankcijama kako bi primorala Putina na pregovore.

Ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, uključujući dve nuklearne elektrane, doveli su do gotovo potpunog kolapsa proizvodnje električne energije, objavila je državna kompanija "Centrenergo".

Zelenski je nazvao napade "terorističkim", rekavši da su usmereni na civile i da su ih ostavili bez struje i vode. Ukrajina hitno traži 27 sistema protivvazdušne odbrane "Patriot" od Sjedinjenih Država i kredite od evropskih saveznika. Govoreći o ratu, Zelenski je upozorio da Rusija vodi "hibridni rat" protiv Evrope i testira granice NATO-a, potencijalno otvarajući novi front pre nego što se sukob u Ukrajini završi.

U Donjeckoj oblasti, gde je Moskva rasporedila 170.000 vojnika, rat je najbrutalniji, a Rusija je u oktobru pretrpela rekordnih 25.000 žrtava, tvrdi Zelenski.

Upitan o podršci EU i Ujedinjenog Kraljevstva, Zelenski je rekao da "nikad nije dovoljno" dok se rat ne završi i Putin ne shvati da mora da prestane. Iako Francuska i Velika Britanija obećavaju trupe za eventualni mirovni sporazum, Zelenski je oprezan u pogledu zahteva za ranije raspoređivanje snaga, svestan rizika od gubitka finansijske i vojne podrške svojih partnera.