Neophodno je da provincija dubinski prouči i implementira duh Četvrte plenarne sednice 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, naučno planira ciljeve, zadatke i mere za narednih pet godina, unapredi visokokvalitetan razvoj kroz sveobuhvatno produbljivanje reformi i otvaranja i da trajno promoviše izgradnju područja Velikog zaliva Guangdung-Hongkong-Makao, unapredi sveobuhvatno i strogo upravljanje partijom u dubini i kontinuirano postiže nove rezultate u modernizaciji, istakao je generalni sekretar Centralnog komiteta KPK Si Đinping.

Si, koji je predsednik NR Kine i predsednik Centralne vojne komisije, izneo je primedbe tokom inspekcijskog obilaska južne kineske provincije Guangdunga.

Si je od 7. do 8. novembra, u pratnji Huang Kunminga, člana Politbiroa Centralnog komiteta KPK i sekretara Komiteta partije provincije Guangdung, i Meng Fanlija, guvernera provincije Guangdung, obišao gradove Meidžou i Guangdžou.

Si je u popodnevnim satima 7. novembra posetio Memorijalni park posvećen maršalu Je Đijenjingu (1897-1986) u gradu Meidžou. Si je položio venac pred bronzanom statuom bivšeg maršala. „Velika dostignuća koja smo danas postigli zasnovana su na temeljima koje su postavili Mao Cedung i drugi revolucionari starije generacije. Neophodno je prepričavati priče starije generacije proleterskih revolucionara, naslediti revolucionarni gen i duh i uvek pratiti partiju“, naglasio je Si.

Zlatni grejpfrut je poljoprivredni proizvod karakterističan za Meidžou. Si je posetio bazu za uzgoj grejpfruta Nanfu, gde se upoznao sa podrškom Guangdunga starim revolucionarnim područjima i promociji sveobuhvatne ruralne revitalizacije, kao i sa uzgojem grejpfruta i njegovim prerađivačkim proizvodima i kulturno-kreativnim proizvodima.

Si je bio oduševljen kada je saznao da je ovogodišnja žetva i prodaja grejpfruta bila dobra. On je istakao da je razvoj ruralnih karakterističnih industrija osnova za promovisanje sveobuhvatne revitalizacije ruralnih područja, i da je neophodno pojačati primenu nauke i tehnologije, promovisati integraciju poljoprivrede, kulture i turizma, kontinuirano proširiti industrijski lanac, povećati dodatu vrednost, kako bi veći broj poljoprivrednika povećao svoje prihode.

Prilikom odlaska, Si se srdačno oprostio sa lokalnim poljoprivrednicima. On je pozvao partiju i vladu da nastave sa povećanjem pomoći i podrške starim revolucionarnim područjima, i pozvao kadrove i narod u tim područjima da rade zajedno i naporno. Poželeo je poljoprivrednicima život sladak i lep kao zlatni grejpfrut.

Si Đinping je jutros obišao prezentaciju dostignuća naučnih i tehnoloških inovacija i integracije industrijskih inovacija u Guangdžouu. Nakon toga, on je slušao izveštaj o radu provincijskog partijskog komiteta i vlade. Potvrdio je rezultate Guangdonga ostvarene u svim aspektima i izneo zahteve za rad u narednom periodu.

Si je istakao da Guangdung, kao vodeća ekonomska provincija i razvijeni region, treba da ima visoku poziciju i opšti obrazac prilikom sastavljanja svog "15. petogodišnjeg plana", ispunjavajući odgovornost predvodnika i uzora.

Si je istakao da izgradnja područja Velikog zaliva nije samo velika obaveza za Guangdong, već i nesvakidašnja razvojna prilika. Neophodno je insistirati na cilju izgradnje prvoklasnog područja Zaliva i urbane aglomeracije svetske klase sa vitalnošću i međunarodnom konkurentnošću, i nastojati da se postignu ključni proboji i sveobuhvatan napredak.

Preostaje još više od mesec dana do kraja godine, neophodno je tačno sprovesti odluke i aranžmane Centralnog komiteta Partije, fokusirati se na stabilizaciju zapošljavanja, preduzeća, tržišta i očekivanja, u potpunosti implementirati različite politike u korist stanovnika, kvalitetno obezbediti bezbednu proizvodnju i stabilnost, i nastojati da se ispune godišnji ciljevi i zadaci, dodao je Si.