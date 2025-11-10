Slušaj vest

Američku ultrakonzervativnu desnicu protresa šok nakon što je popularni bivši voditelj i autor podkasta Taker Karlson ugostio čoveka koji negira holokaust, ne distancirajući se od antisemitskih stavova.

Bivšeg voditelja Fox Newsa podržao je moćni Heritage Foundation, ultradesni think tank za koji se smatra da svojim "Projektom 2025." definiše velik deo političkog programa predsednika Donalda Trampa.

Konzervativna scena se drugi put u godinu dana duboko podelila po pitanju odnosa prema Izraelu i antisemitizmu. Antisemitski ispad verovatno najpopularnijeg američkog političkog talk šoua izazvao je duboki potres i među tradicionalnim republikancima.

Nije problem u tome što je Taker Karlson ugostio zagovornika rasne nadmoći belaca, antisemitu koji negira holokaust - Nika Fuentesa, nego način na koji je vodio razgovor, ističe konzervativni komentator Ben Šapiro.

Problem je to što je Taker Karlson odlučio da "normalizuje" Fuentesa, a potom je Heritage Foundation odlučio da stane u njegovu odbranu, istakao je Šapiro, inače Jevrejin.

Šapiro je organizovao prikupljanje novca za kampanju Donalda Trampa 2024. godine. Sada upozorava da se uz pomoć Karlsona "frakcija zagovornika rasne nadmoći belaca" normalizuje i ugurava u glavni tok Republikanske stranke.

1/5 Vidi galeriju Nik Fuentes na skupu podrške Donaldu Trampu Foto: Jacquelyn Martin/AP

Šef Republikanske jevrejske koalicije Met Bruks takođe ističe da glavni problem nije to što je Taker Karlson pozvao 27-godišnjaka s milion pratilaca na društvenoj mreži X, nego to što nije uspeo da iskoristi priliku i postavi Fuentesu teška pitanja o tome zašto se divi Adolfu Hitleru, zašto poriče holokaust i mrzi Jevreje, zašto je proputinovac i prostaljinista, prenosi Jutarnji.

Fuentes je kod Karlsona hvalio Staljina, tvrdio da je holokaust preuveličan, te da veruje u "globalnu jevrejsku zaveru". Karlson je u emisiji zagovarao ideologiju rasne nadmoći belaca o "velikoj zameni stanovništva" - migranti dolaze da bi ljudi druge boje kože zamenili belce, a Jevreji to podstiču. Ukratko, rasistički i antisemitski.

Zapaljiv intervju emitovan prošle nedelje izazvao je podele unutar Republikanske stranke oko toga treba li takve rasprave dopustiti ili ih osuditi, prenosi Politico.

Taker Karlson je rekao da republikanci koji podržavaju Izrael "pate od upale mozga". Sve je veća podela na desnici oko toga kako se suočiti s antisemitizmom unutar same Republikanske stranke, navodi New York Times.

1/6 Vidi galeriju Taker Karlson Foto: x, Printscreen/X, X@TuckerCarlson

Dok je konzervativni Wall Street Journal objavio uredčnički komentar koji osuđuje emisiju u kojoj je gostovao "Hitlerov obožavalac", predsednik Heritage Foundationa, Kevin Roberts, stao je u obranu Takera Karlsona, osuđujući "otrovnu koaliciju" koja pokušava da "kenseluje" Karlsona zbog tog intervjua.

- Ne slažem se, čak se gnušam stvari koje Nik Fuentes govori, ali ni otkazivanje nije rešenje - rekao je Roberts.

On u principu nije protiv kulture otkazivanja, podseća NYT - pozdravio je suspenziju Džimija Kimela s ABC-ja zbog njegovih komentara o ubistvu Čarlija Kirka, ali snažno se protivi "otkazivanju" konzervativaca, bez obzira na to koliko su ekstremni. I u tome nije sam.

- Američki narod očekuje da se usresredimo na naše političke protivnike s levice, a ne da napadamo naše prijatelje s desnice - poručio je šef Heritage Foundation. Naknadno je ipak izričito osudio antisemitizam.

Oko gostovanja Nika Fuentesa kod Takera Karlsona izbio je sukob unutar Heritage Foundationa i uticajni Rajan Neuhaus dao je ostavku.

1/15 Vidi galeriju Trampov govor i incident u Knesetu Foto: Evan Vucci/AP Pool

Fuentes je nakon tog intervjua rekao da konzervativni jevrejski komentatori Džoš Hamer, Mark Levin i Ben Šapiro, takođe česte mete Karlsonovog gneva, nikad neće biti Amerikanci i da bi trebalo da "beže iz Amerike i odu u Izrael", piše WSJ.

Karlsonov intervju s Fuentesom samo je poslednji žešći antisemitski ispad na američkoj krajnjoj desnici. Prošlog meseca je Politico prvi pisao o grupnom četu Mladih republikanaca koji su hvalili Hitlera i zbijali šale o gasnim komorama i holokaustu.

Tih dana otkriveno je da nacistički simbol visi u republikanskoj kancelariji Kongresa.

Na godišnjem samitu rukovodstva Republikanske jevrejske koalicije prošlog vikenda vodeći Jevreji republikanci redom su tražili distanciranje od antisemitizma, s transparentima "Taker nije MAGA".

- Nalazimo se u početnoj fazi neobjavljenog građanskog rata unutar Republikanske stranke u odnosu na Izrael i antisemitizam i jevrejsku zajednicu - rekao je vođa Republikanske jevrejske koalicije Metju Bruks u intervjuu za AP.

Istaknuti republikanci osudili su antisemitizam, distancirajući se od Takera Karlsona, piše NYT.

- Ako ništa ne kažete kada vam neko kaže da je Adolf Hitler bio kul, kukavica ste i učesnik u zlu - osuđuje senator Ted Kruz. On je, ističe, odlučio da stane uz Ameriku i Izrael.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

- Već postoji Demokratska stranka koja je antiizraelska i kojoj ne smeta antisemitizam - rekao je republikanski senator Rik Skot. Njegova je poruka da republikanci moraju biti jasni oko toga da ne podržavaju antisemitizam, a podržavaju Izrael.

- Ja sam deo krila Republikanske stranke "Hitler je loš" - istakao je senator Lindzi Grejem.

Senator Rendi Fajn nazvao je Karlsona najopasnijim antisemitom u Americi.

- On predvodi moderni Hitlerjugend - optužio je.

Galupova anketa iz februara pokazala je da 83 odsto republikanaca ima pozitivno mišljenje o Izraelu, dok nedavno istraživanje Brookings instituta pokazuje da ih je sada 63 odsto.

- Nije dobro što jača deo Republikanske stranke koji misli da je Hitler "kul", ali to nije ništa novo - podseća Bruks - još devedesetih borili su se protiv uticaja Dejvida Djuka, bivšeg vođe Kju kluks klana.