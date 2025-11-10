Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izviždan je na NFL utakmici u Lendoveru kod Vašingtona, u trenutku kada se pojavio na video ekranu pred kraj prvog poluvremena, dok je stajao u loži sa sa predsednikom Predstavničkog doma Majkom Džonsonom.

Prema navodima agencije AP, Donald Tramp je postao prvi aktuelni američki predsednik u gotovo pedeset godina koji je prisustvovao utakmici regularnog dela sezone Nacionalne fudbalske lige (NFL). Prisustvovao je meču u kojem su Vašington Komandersi izgubili od gostujućih Detroit Lajonsa rezultatom 44:22.

1/1 Vidi galeriju Donald Tramp na utakmici u Lendoveru kod Vašingtona Foto: Jacquelyn Martin/AP

Tokom utakmice, deo publike je glasno izviždao Trampa dok je bio u loži sa Džonsonom, a zvižduci su se ponovili i kada ga je spiker najavio na poluvremenu. Negodovanje se, prema izveštaju AP-a, nastavilo i tokom ceremonije na terenu, kada je Tramp čitao zakletvu koju su ponavljali novi vojni regruti. Na društvenim mrežama brojni komentari ističu da je predsednik bio „nemilosrdno izviždan“ i da uživa veoma nisku popularnost među delom javnosti.

U prvoj četvrtini, pre nego što je Tramp koji je malo kasnio stigao, hvatač Lajonsa Amon-Ra Sent Braun proslavio je postignuti tačdaun tako što je pokazao prema tribinama i mahao rukama u stilu “Trampovog plesa”, koji su prošle godine počeli da imitiraju brojni sportisti.

- Čuo sam da će Tramp biti na utakmici. Ne znam koliko često predsednik dolazi na utakmice, pa sam samo hteo malo da se zabavim – rekao je on nakon utakmice.

Američki predsednik je napustio stadion pre kraja utakmice.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je bio među onima koji su gledali utakmicu zajedno sa Trampom u nedelju, zajedno sa šeficom kabineta Bele kuće Suzi Vajls, ministarkom obrazovanja Lindom Mekmehon i republikanskim senatorom Stivom Dejnsom iz Montane.

AP podseća da su postojale tenzije između Trampa i NFL tokom njegovog prvog mandata, kad je prigovorio što su igrači klečali tokom intoniranja nacionalne himne u znak protesta protiv društvene ili rasne nepravde. Taj pokret je 2016. započeo tadašnji kvoterbek San Francisko Forinajnersa Kolin Kapernik.

U Vašingtonu takođe postoji otpor raspoređivanju trupa i federalnih agenata u prestonici po naređenju Trampa. Početkom septembra je Vašinton je tužio Trampovu administraciju zbog raspoređivanja Nacionalne garde u glavnom gradu SAD. Tramp je prethodno poslao stotine vojnika, od kojih su neki bili naoružani, u pokušaju da "očisti" grad, koji nije deo nijedne američke savezne države.