Slušaj vest

Ukrajinski pomorski dronovi napali su rusku crnomorsku luku Tuapse tokom noći, pri čemu je verovatno oštećen jedan od pristanišnih dokova, potvrdio je 11. novembra Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za borbu protiv dezinformacija.

Eksplozije i uzbuna za opasnost

Meštani su prijavili eksplozije kasno tokom noći, dok je uzbuna za vazdušnu opasnost trajala skoro osam sati.

Sergej Bojko, načelnik opštine Tuapse u ruskoj Krasnodarskoj oblasti, izjavio je da je pretnja od besposadnih površinskih plovila (USV) i dronova u vazduhu ukinuta tek oko 7 sati po kijevskom vremenu.

Zbunjujuće izjave lokalnih vlasti

Bojko je kasnije izmenio svoju prvobitnu objavu, uklonivši reference na morske dronove, iako su ti detalji ostali navedeni u izveštaju Regionalnog operativnog štaba Krasnodara.

Zvanično saopštenje ruskog Ministarstva odbrane

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je sedam dronova uništeno iznad Crnog mora.

- U Crnom moru, u blizini Tuapsea, neutralisana su četiri besposadna površinska plovila. Jedan čamac eksplodirao je blizu obale. Talas eksplozije oštetio je prozore na dvospratnoj zgradi, garaži i hangaru. Nije bilo žrtava. Hitne službe rade na licu mesta - navedeno je u saopštenju regionalnog operativnog centra Krasnodara.

Ukrajinska potvrda i značaj luke Tuapse

- Nešto je izgorelo u luci Tuapse tokom noći - napisao je ukrajinski zvaničnik Kovalenko na društvenim mrežama.

Luka Tuapse je važan naftni terminal na južnoj obali Rusije i ključna logistička i energetska tačka u ruskom lancu snabdevanja Crnog mora. Poslednjih meseci luka je bila višestruko meta napada ukrajinskih dalekometnih dronova.

Serija napada na rusku energetsku infrastrukturu

Pre ovog incidenta, veliki požarizbio je u rafineriji nafte "Lukoil-Volgogradneftepererabotka" u južnoj Rusiji, takođe posle napada dronom na postrojenje.