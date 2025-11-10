To bi značilo treći svetski rat!

Ovaj grad na arhipelagu Svalbard dom je za više od dve hiljade stanovnika, a pored Norvežana, tamo živi i mnogo Rusa, što ga čini simbolom suživota u arktičkom okruženju, ali i potencijalnom tačkom napetosti između Moskve i Zapada.

Prema pisanju Der Špigla, Svalbard pripada Norveškoj od 1925. godine, na osnovu međunarodnog sporazuma kojim je to područje proglašeno demilitarizovanom zonom.

Iako je formalno deo teritorije NATO-a, sporazum zabranjuje korišćenje ostrva u vojne svrhe. Međutim, od kada je Rusija pokrenula rat u Ukrajini2022. godine, raste zabrinutost da bi ovaj arktički arhipelag mogao postati novo žarište evropskih bezbednosnih tenzija.

Ruska državna rudarska kompanija Arktikugol takođe posluje na Svalbardu, koja upravlja sa nekoliko naselja, uključujući Barencburg i napušteni Piramiden. Prema norveškim vlastima, ova mesta su pod stalnim nadzorom zbog sumnje na kršenje sankcija i ilegalne aktivnosti povezane sa Rusijom.

Norveški guverner Svalbarda, Lars Fauze, upozorava da bi se sukob između Rusije i Zapada lako mogao preliti na Arktik.

- Čak i ako borbe ne počnu ovde, posledice će nas sigurno pogoditi - rekao je za Der Špigl.

Fauze naglašava da Norveška ima pravo da se brani ako bi njena teritorija bila napadnuta, uprkos ograničenjima međunarodnog ugovora.

Bezbednosni scenariji se sve više razmatraju u Oslu. Izveštaj NATO koledža za odbranu iz 2024. godine čak pominje mogućnost ruskog iskrcavanja na Svalbard 2028. godine, scenario koji bi testirao jedinstvo saveznika.

Iako takve pretpostavke za sada deluju spekulativno, norveške vlasti priznaju da je geopolitička tenzija na Arktiku primetno porasla.

Uprkos svemu, svakodnevni život na Svalbardu je "čudno normalan", kaže guverner Fauze. Norvežani i Rusi i dalje sarađuju po nekim lokalnim pitanjima, ali politički i vojni ton Moskve postaje sve oštriji.

Norveški premijer Jonas Gar Stere rekao je tokom nedavne posete arhipelagu da "Svalbard pripada Norveškoj koliko i Oslo", dodajući da tenzije proizilaze iz rata u Ukrajini, a ne iz odnosa na samom arhipelagu.