Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi Rusija mogla da otvori drugi front protiv neke druge evropske zemlje čak i pre nego što se završi rat u Ukrajini, nazivajući to delom šireg „hibridnog rata“ Moskve protiv Evrope.

U intervjuu za Gardijan , Zelenski je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin testira crvene linije NATO-a dok nastavlja svoju brutalnu ofanzivu na istoku Ukrajine.

„On to može da uradi“, rekao je Zelenski kada su ga pitali da li bi Rusija mogla da napadne negde drugde u Evropi. „Moramo zaboraviti na opšti evropski skepticizam da Putin prvo želi da okupira Ukrajinu, a zatim bi mogao da ode negde drugde. On može da uradi i jedno i drugo istovremeno.“

Ukrajinski predsednik je povezao nedavni talas zlonamernih aktivnosti širom Evrope – uključujući upad dronova-mamaca iznad Poljske i viđenja dronova iznad aerodroma u Kopenhagenu, Minhenu i Briselu – sa nedostatkom napretka Rusije na bojnom polju.

„Putin je u ćorsokaku kada je u pitanju pravi uspeh. Za njega je to više kao pat-pozicija“, rekao je. „Zato bi ga ovi neuspesi mogli navesti da traži druge teritorije.“

On je opisao Rusiju kao veliku, agresivnu zemlju kojoj je potreban spoljni neprijatelj da bi održala unutrašnju koheziju.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP/Frank Gunn, AP/Mikhail Metzel, EPA Stringer

Zelenski: Tražili smo članstvo u NATO i EU

„Prijateljstvo sa Rusijom nije rešenje za Ameriku“, rekao je. „Što se tiče vrednosti, Ukrajina je mnogo bliža SAD nego Rusija.“

Pošto je američki predsednik Donald Tramp isključio buduće vojno učešće SAD, francuska i britanska vlada su obećale da će poslati trupe kao deo eventualnog mirovnog sporazuma.

Na pitanje da li bi želeo da britanski vojnici stignu ranije – na primer, da čuvaju granicu sa Belorusijom – Zelenski je rekao: „Naravno. Tražili smo mnogo stvari, uključujući oružje i članstvo u EU i NATO-u.“

Međutim, rekao je da se svakom evropskom oružanom prisustvu u Ukrajini tokom aktivnih borbi mora pristupiti oprezno.

„Lideri se plaše svojih društava. Ne žele da budu uključeni u rat“, rekao je Zelenski za Gardijan, dodajući da je „njihov izbor“ da li će rasporediti trupe.

Preterani pritisak, upozorio je, mogao bi da dovede do gubitka „finansijske i vojne podrške naših partnera“.

Zelenski je potvrdio da su ruske snage zauzele veći deo Pokrovska nakon što su u napad uložile „170.000 ljudi“.

„To je cela priča. Nema [ruskog] uspeha tamo. I mnogo je žrtava“, rekao je, dodajući da je Moskva izgubila 25.000 vojnika poginulih i ranjenih u oktobru – rekord.

Na pitanje da li EU i Velika Britanija čine dovoljno pred još jednu ledenu zimu, Zelenski je odgovorio: „Nikad nije dovoljno. Dosta je kada se rat završi. I dovoljno je kada Putin shvati da mora da prestane.“

Rekao je da je imao tople odnose sa Kirom Starmerom i da je imao „stalne kontakte“ sa Londonom. „Nije stvar u njemu [premijeru] lično“, dodao je, misleći na ograničenu pomoć.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu u Viljnusu u Litvaniji Foto: TOMS KALNINS/EPA

Zelenski je rekao da sarađuje sa međunarodnim partnerima kako bi zaštitio Ukrajinu od noćnih ruskih rojeva dronova. Dok Kijev i dalje traži zapadne borbene avione, saveznici, uključujući Veliku Britaniju, do sada su isključili njihovo raspoređivanje iznad centralne i zapadne Ukrajine.