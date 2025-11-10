Pucnji, eksplozije i vapaji dopirali sve vreme iz zatvora

Dan krvavih nereda u zatvoru na jugozapadu Ekvadorau nedelju doveo je do smrti najmanje 31 zatvorenika, saopštila je državna zatvorska agencija SNAI, a prenosi Dejli mejl.

Masovna vešanja

Prema saopštenju koje je SNAI objavio na mreži Iks, 27 zatvorenika u lučkom gradu Mačaliumrlo je od "trenutne smrti vešanjem". Nisu objavljeni drugi detalji o okolnostima njihove smrti.

Vlasti su navele da još uvek rade na "potpunom rasvetljavanju činjenica", dok su forenzički timovi na terenu kako bi potvrdili informacije.

Pucnji, eksplozije i vapaji iz zatvora

Ranije u toku dana, SNAI je prijavio četiri poginula, ali je broj žrtava kasnije značajno porastao. Incident je izbio oko 3:00 sati ujutro, a stanovnici obližnjih naselja čuli su pucnje, eksplozije i krike za pomoć iza zatvorskih zidina.

Elitne policijske jedinice su brzo intervenisale i ponovo uspostavile kontrolu nad objektom, saopštila je agencija, ali nije potvrdila da li je reč o sukobu rivalskih bandi.

Šta je bio uzrok pobune?

U prvim satima nasilja četvoro ljudi je ubijeno, dok su 33 zatvorenika i jedan policajac ranjeni, navodi SNAI. Pobuna je, prema zvaničnom saopštenju, izazvana reorganizacijom zatvorenika u novom objektu maksimalne bezbednosti.

Zatvori kao centri kriminalnih mreža

Ekvadorski zatvori poslednjih godina postali su operativni centri rivalskih narko-kartela, a u sukobima bandi unutar sistema ubijeno je više od 500 zatvorenika.

Prema izveštaju istraživačkog centra Insight Crime iz 2024. godine, zatvori su sada "epicentar organizovanog kriminala" u zemlji.

Politički kontekst i prethodni masakri

Administracija predsednika Danijela Naboe obećala je oštriji pristup borbi protiv kriminala, kriveći rivalske bande koje se bore za teritorijalnu i tržišnu dominaciju.

U septembru, slična pobuna u istom zatvoru odnela je 14 života, a još 14 osoba je ranjeno. Tada su zatvorenici koristili vatreno oružje i eksplozive, a nepoznat broj njih je pobegao, dok su neki kasnije ponovo uhvaćeni.

Nekoliko dana kasnije, u drugom zatvoru u Esmeraldasu, na severu zemlje, 17 osoba je ubijeno u novom izbijanju nasilja. Policija je tada pronašla 10 tela u dve ćelijske jedinice.

Uznemirujuće scene i svedočanstva porodica

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije tela zatvorenika, od kojih su neka bila obezglavljena i krvava, što je AFP potvrdio kao autentično. Desetine zabrinutih članova porodica okupile su se ispred zatvora, dok se povećavao broj žrtava iz časa u čas.

- Ovde ima žena koje od 5:30 sati ujutro traže svoje najmilije - rekla je jedna očajna žena za AFP.

Dodala je da su joj komšije javile kako su čule pucnje i vriske, pa je odmah pohitala prema zatvoru gde su joj vojnici rekli da ide u mrtvačnicu da proveri da li je njen rođak tamo.

Godine krvoprolića iza zidina

Od februara 2021. godine, ratovi bandi u Ekvadoru odvijaju se pretežno unutar zatvora, gde su zatvorenici često ubijani na svirep način - odsecani su im udovi i spaljivana tela, što je postalo deo stravične svakodnevice.

Najveći masakr dogodio se 2021. godine u Gvajakilu, kada je više od 100 zatvorenika ubijeno. U nekim slučajevima, zatvorenici su uživo prenosili scene nasilja na društvenim mrežama, pokazujući obezglavljene i spaljene neprijatelje.

Ekvador kao nova tranzitna tačka za kokain

Prošle godine članovi bandi su uzeli na desetine zatvorskih čuvara za taoce nakon bekstva narko-bosa Hoze Adolfo Masiasa(poznatog kao Fito). Njegovi saradnici su istovremeno aktivirali bombe i držali voditelja TV programa na nišanu uživo u programu.

Zemlja, smeštena između Perua i Kolumbije - najvećih svetskih proizvođača kokaina - postala je glavno čvorište globalne trgovine drogom. Prema podacima vlade, više od 70% svetskog kokaina sada prolazi kroz ekvadorske luke.

Sa populacijom od oko 18 miliona stanovnika, Ekvador je u poslednjih nekoliko godina potonuo u talas nasilja, postavši jedna od najopasnijih zemalja Latinske Amerike.