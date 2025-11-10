Slušaj vest

Američki tužilac za pomilovanje Ed Martin izjavio je da je predsednik SAD Donald Tramp pomilovao ključne ličnosti za koje se tvrdi da su umešane u plan organizovanja alternativnog biračkog spiska i „otkrivanja prevara na glasanju“ tokom izbora 2020. godine, među kojima je i bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani.

Tramp je pomilovao poznate pojedince za koje se tvrdi da su umešani u njegov pokušaj da poništi rezultate izbora, uključujući Rudija Đulijanija, Sidnija Pauela, Borisa Epštejna, Džona Istmena i Marka Medouza i još 72 osobe za koje se tvrdi da su povezane sa pokušajem da se ospore rezultati izbora 2020. godine.

rudi-djulijani.jpg
Foto: AP

Pomilovanje, koje je Tramp izgleda potpisao u petak, obuhvata sve predsednikove saoptužene koji su u Džordžiji optuženi za sveobuhvatni plan za poništavanje rezultata izbora.

Četvoro pomilovanih izjasnilo se krivim u slučaju u Džordžiji.

„Ova proklamacija okončava tešku nacionalnu nepravdu počinjenu nad američkim narodom nakon predsedničkih izbora 2020. godine i nastavlja proces nacionalnog pomirenja“, navodi se u pomilovanju.

U formulaciji pomilovanja eksplicitno se navodi da se ono ne odnosi na samog Trampa. „Ovo pomilovanje se ne odnosi na predsednika Sjedinjenih Država“, navodi se u pomilovanju.

Podsetimo, ova odluka dolazi nakon što je za novog gradonačelnika Njujorka izabran Zohran Mamdani (34), prvi musliman i prvi američki zvaničnik indijsko-ugandskog porekla na čelu najvećeg američkog grada. 

Mamdani se otvoreno izjašnjava kao demokratski socijalista, kampanju je gradio bez velikih korporativnih donatora, a biračima je ponudio jasne i direktne mere: zamrzavanje stanarina, besplatan javni prevoz i povećanje poreza najbogatijima.

(Kurir.rs/ABCNews/prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaCEO SVET JE POLUDEO ZA ZOHRANOM MAMDANIJEM Musliman koji je noćna mora Donalda Trampa osvaja planetu, Srbin iz Njujorka otkriva: Evo i zašto!
Zohran Mamdani Donald Tramp
PlanetaSKANDALOZNO PONAŠANJE PRVOG ČOVEKA NJUJORKA! Razbesneo Srbe, pokazivao albanskog orla! Novi gradonačelnik izabrao stranu! (FOTO)
Zohran Mamdani
PlanetaVELIKA KAZNA ZA BIVŠEG GRADONAČELNIKA NJUJORKA: Đulijani mora da plati 150 miliona dolara zbog klevete
w-56189270-djulijani.jpg
Planeta"ĐULIJANI JE OD SVECA NJUJORKA POSTAO NAJOMRAŽENIJI AMERIKANAC" Jelača o se*sualnom skandalu koji potresa Ameriku (VIDEO)
jelaca.jpg