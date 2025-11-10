Slušaj vest

Dr Antonija Ket, istaknuti otorinolaringolog, nestala je nekoliko sati nakon operacije kičme, a bolnica je pokrenula internu istragu kako bi utvrdila kako je pacijentkinja mogla neprimećeno da napusti odeljenje.

Smrt lekarke šokirala je javnost i pokrenula brojna pitanja o odgovornosti, sistemu i propustima koji su mogli dovesti do tragedije, piše mađarski portal szeretlekmagyarorszag.hu.

Istraga u bolnici nakon smrti lekarke

Klinički centar Univerziteta Sent-Đerđi Albert u Segedinu pokrenuo je internu istragu kako bi utvrdio kako je pacijentkinja, koja je upravo operisana, mogla neprimećeno da napusti ustanovu. Dr Antonija Ket, istaknuta glavna lekarka otorinolaringologije, operisana je 3. novembra zbog problema sa kičmom, ali je samo nekoliko sati nakon zahvata nestala iz bolnice.

Njeno telo je pronađeno nedelju dana kasnije u obližnjem, zapuštenom žbunju.

Snimci sa nadzornih kamera prikazali su dr Ket, verovatno zbunjenu bolom, kako oblači trenerku preko bolničkog mantila i napušta odeljenje neurohirurgije u papučama. Nakon što je osoblje primetilo njen nestanak, pokrenuta je masovna potraga, u kojoj su učestvovali policija, psi tragači i dobrovoljne spasilačke jedinice.

Njeno telo pronađeno je jutros, jedva 500 metara vazdušne linije od klinike. Policija je isključila mogućnost nasilne smrti, a tačan uzrok biće utvrđen u upravnom postupku.

Mnoga pitanja ostaju bez odgovora

Laslo Barat, iskusni spasilac iz Segedina, izrazio je nevericu u ceo slučaj. "Činjenica da je napustila kliniku u ranim jutarnjim satima sugeriše da nije planirala da sama ide kući", analizirao je stručnjak.

- Nije jasno zašto su psi tragači raspoređeni tek nekoliko sati nakon što je primećen nestanak, niti zašto nisu uspeli da pronađu nestalu pacijentkinju u području udaljenom jedva 20 minuta od zgrade. Istraga mora dati objašnjenje za ovo, postoji potpuno jasno pitanje ljudske odgovornosti, odnosno nehata - naglasio je.

Dr Ket se godinama borila sa diskus hernijom, a zbog bolesti se raspoloženje inače vesele doktorke pogoršalo i navodno je izgubila volju za životom.