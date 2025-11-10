Slušaj vest

Tokom vikenda, stotine hiljada ljudi ostalo je bez struje nakon što je u ruskim vazdušnim udarima pogođena energetska mreža širom Ukrajine, naročito u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u nedelju je uverio građane da radnici neprekidno rade na obnovi sistema, nazvavši ove udare "najrazornijim napadima na energetski sistem" od početka rata 2022. godine.

Višesatni vazdušni udari i masovna razaranja

Samo u Harkovskoj oblasti, oko 100.000 domaćinstava ostalo je bez struje posle višesatnih ruskih napada koji su trajali sve do subote.

Državni operater Ukrenergo saopštio je da će planirana isključenja ostati na snazi najmanje do ponedeljka.

- Ekipe za popravke rade gotovo bez prestanka u većini regiona. Obnova je u toku, situacija je teška, ali hiljade ljudi rade na stabilizaciji sistema i sanaciji štete - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Lansirano na stotine dronova i desetine raketa

Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, od 458 dronova i 45 raketa koje je Rusija ispalila između petka uveče i subote ujutro, oboreno je 406 dronova i devet raketa. Uprkos tome, istočni i centralni delovi Ukrajine pretrpeli su najtežu štetu.

Zemlja u mraku i hladnoći

Ministar obnove Aleksij Kuleba izjavio je da je oko 100.000 potrošača u Harkovskoj oblasti ostalo bez struje, vode i grejanja.

U Poltavskoj oblasti, snabdevanje je delimično obnovljeno u nedelju, ali glavni grad regiona i dalje ima delove koji su u potpunom mraku zbog oštećene opreme.

"Jedna od najtežih noći za ukrajinskI energetski sistem"

Ministarka energetike Svitlana Grinčuk ocenila je da su ovi napadi, u kojima su poginule četiri osobe, predstavljali "jednu od najtežih noći" za ukrajinski energetski sektor od februara 2022. godine.

Zamenik ministra energetike Artem Nekrasov rekao je da je Moskva promenila taktiku, gađajući istovremeno postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju energije.

- To otežava brzo obnavljanje normalnog snabdevanja i stabilan rad energetskog sistema - dodao je on.

Zelenski: Rusija povećava udarnu moć

Zelenski je upozorio da ruske snage "povećavaju svoju udarnu moć koristeći više balističkih raketa", što nagoveštava nastavak intenzivnih udara na energetsku infrastrukturu.

Kijev uzvraća udarcima - napadi na ruske energetske objekte

Dok Moskva tvrdi da su njeni ciljevi u Ukrajini deo "vojno-industrijske baze", Kijev sve češće gađa energetske i naftne objekte u Rusiji.

Prema navodima AFP-a, ukrajinski napadi su više od 20.000 ljudi u pograničnim oblastima Rusije ostavili bez struje.

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov izjavio je da je "mreža za snabdevanje strujom i grejanjem teško oštećena" u glavnom gradu oblasti.

- Više ulica ima problema sa napajanjem. Više od 20.000 stanovnika je bez električne energije - napisao je na Telegramu.

U Kurskoj oblasti, prema guverneru Aleksandru Hinštejnu, izbio je požar u jednoj elektrani u selu Korenevo, što je prekinulo snabdevanje u 10 naselja.